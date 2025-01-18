Україна потрапила до десятки кращих у жіночій естафеті на Кубку світу в Рупольдингу

У межах п'ятого етапу Кубку світу з біатлону в німецькому Рупольдингу відбулася жіноча естафета, в якій взяли участь 20 команд.

Українки Олена Городна, Юлія Джима, Ірина Петренко та Христина Дмитренко на чотирьох використали лише шість запасних патронів, уникнувши штрафних кіл, проте через слабку швидкість на дистанції змогли посісти лише 10-те місце, програвши переможницям майже 3 хвилини.

Перемогу в гонці здобули німкені, яким вдалося поєднати якісну роботу на вогневих рубежах із хорошим бігом. Срібні нагороди в команди Норвегії, а француженки з колом штрафу стали бронзовими призерками.

Кубок світу. Рупольдинг. Жіноча естафета

1. Німеччина (0+4) 1:07:47,6

2. Норвегія (0+10) +17,4

3. Франція (1+7) +25,8

...

10. Україна (0+6) +2:52,4

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У неділю, 19 січня, етап у Рупольдингу завершиться чоловічою та жіночою гонками з масовим стартом за участі українських біатлоністів.