Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Україна потрапила до десятки кращих у жіночій естафеті на Кубку світу в Рупольдингу

Денис Шаховець — 18 січня 2025, 16:27
Україна потрапила до десятки кращих у жіночій естафеті на Кубку світу в Рупольдингу

У межах п'ятого етапу Кубку світу з біатлону в німецькому Рупольдингу відбулася жіноча естафета, в якій взяли участь 20 команд.

Українки Олена Городна, Юлія Джима, Ірина Петренко та Христина Дмитренко на чотирьох використали лише шість запасних патронів, уникнувши штрафних кіл, проте через слабку швидкість на дистанції змогли посісти лише 10-те місце, програвши переможницям майже 3 хвилини.

Читайте також :
Доповнення до золота: Борковський здобув бронзу Універсіади-2025 у спринті

Перемогу в гонці здобули німкені, яким вдалося поєднати якісну роботу на вогневих рубежах із хорошим бігом. Срібні нагороди в команди Норвегії, а француженки з колом штрафу стали бронзовими призерками.

Кубок світу. Рупольдинг. Жіноча естафета

  • 1. Німеччина (0+4) 1:07:47,6
  • 2. Норвегія (0+10) +17,4
  • 3. Франція (1+7) +25,8
  • ...
  • 10. Україна (0+6) +2:52,4
Читайте також :
оновлено Біатлон у сезоні 2024/25: календар та результати гонок Кубку світу

У неділю, 19 січня, етап у Рупольдингу завершиться чоловічою та жіночою гонками з масовим стартом за участі українських біатлоністів.

Юлія Джима Кубок світу з біатлону Ірина Петренко Рупольдинг Христина Дмитренко Олена Городна

Юлія Джима

Збірна України визначилася зі складом на жіночу естафету в Рупольдингу
Відомо, хто представить Україну в жіночому масстарті на Кубку світу в Рупольдингу
Христина Дмитренко посіла 22 місце в індивідуальній гонці на Кубку світу в Рупольдингу
Рупольдинг. Жіноча індивідуальна гонка. Як це було
Джима повертається. Став відомий склад України на жіночу індивідуальну гонку в Рупольдингу

Останні новини