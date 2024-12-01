Шведські біатлоністки виграли жіночу естафету в Контіолахті, українки за межами десятки

У неділю, 1 грудня, в межах першого етапу Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті відбулася жіноча естафета, в якій взяли участь 19 команд. Збірна України посіла 11-те місце.

Україну в гонці представляли Олена Городна, Христина Дмитренко, Олександра Меркушина та Юлія Джима.

Ще на першому етапі 20-річна Городна настріляла два кола штрафу на стрільбі стоячи, після чого українки не мали шансів поборотися за високі місця.

Драматичною вийшла боротьба за перемогу. Француженка Жюлья Сімон мала перед останньою стрільбою 30 секунд гандикапу над найближчими переслідувачками, проте настріляла коло штрафу.

Цим скористалася Ельвіра Еберг. Шведка закрила всі мішені й вийшла на заключне коло водночас із Сімон. Під час підйому на "контіолахтійську стіну" у француженки виникла проблема з литковим м'язом, тож Еберг фінішувала першою без боротьби на фінішній прямій.

Бронзовими призерками стали біатлоністки з Норвегії. При цьому всі команди-призери мають у пасиві по колу штрафу, але заробили їх на різних вогневих рубежах. Італійки, які виявилися найбільш влучними (три запасні патрони), посіли 4-те місце.

Результати гонки:

1. Швеція (1+6) 1:17:09,0

2. Франція (1+9) +29,0

3. Норвегія (1+8) +36,2

4. Італія (0+3) +1:22,5

5. Австрія (0+7) +2:20,4

6. Польща (1+10) +2:32,3

...

11. Україна (2+9) +4:06,9

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Далі в програмі стартового етапу Кубку світу в Контіолахті чоловіча коротка індивідуальна гонка, яка відбудеться у вівторок, 3 грудня. Початок о 17:20 за Києвом.