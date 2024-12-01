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Шведські біатлоністки виграли жіночу естафету в Контіолахті, українки за межами десятки

Денис Шаховець — 1 грудня 2024, 19:49
Шведські біатлоністки виграли жіночу естафету в Контіолахті, українки за межами десятки
Христина Дмитренко та Юлія Джима
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

У неділю, 1 грудня, в межах першого етапу Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті відбулася жіноча естафета, в якій взяли участь 19 команд. Збірна України посіла 11-те місце.

Україну в гонці представляли Олена Городна, Христина Дмитренко, Олександра Меркушина та Юлія Джима.

Ще на першому етапі 20-річна Городна настріляла два кола штрафу на стрільбі стоячи, після чого українки не мали шансів поборотися за високі місця.

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Драматичною вийшла боротьба за перемогу. Француженка Жюлья Сімон мала перед останньою стрільбою 30 секунд гандикапу над найближчими переслідувачками, проте настріляла коло штрафу.

Цим скористалася Ельвіра Еберг. Шведка закрила всі мішені й вийшла на заключне коло водночас із Сімон. Під час підйому на "контіолахтійську стіну" у француженки виникла проблема з литковим м'язом, тож Еберг фінішувала першою без боротьби на фінішній прямій.

Бронзовими призерками стали біатлоністки з Норвегії. При цьому всі команди-призери мають у пасиві по колу штрафу, але заробили їх на різних вогневих рубежах. Італійки, які виявилися найбільш влучними (три запасні патрони), посіли 4-те місце.

Результати гонки:

  • 1. Швеція (1+6) 1:17:09,0
  • 2. Франція (1+9) +29,0
  • 3. Норвегія (1+8) +36,2
  • 4. Італія (0+3) +1:22,5
  • 5. Австрія (0+7) +2:20,4
  • 6. Польща (1+10) +2:32,3
  • ...
  • 11. Україна (2+9) +4:06,9
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Далі в програмі стартового етапу Кубку світу в Контіолахті чоловіча коротка індивідуальна гонка, яка відбудеться у вівторок, 3 грудня. Початок о 17:20 за Києвом.

Юлія Джима Контіолахті Кубок світу з біатлону Христина Дмитренко Олена Городна Олександра Меркушина

Юлія Джима

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