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План – Велепця, контроль – Зоца. Відомо, з ким і за якою програмою тренується Джима

Денис Шаховець — 12 листопада 2024, 09:28
План – Велепця, контроль – Зоца. Відомо, з ким і за якою програмою тренується Джима
Юлія Джима
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Олімпійська чемпіонка Юлія Джима до нового сезону готується разом з українською збірною. Але за програмою словенського фахівця Уроша Велепця, який зараз тренує збірну Німеччини, а раніше очолював українську жіночу команду.

Про це повідомив головний тренер збірної Микола Зоц в інтерв’ю "Біатлон України".

"Юлія готується з нами, і вона по всіх зборах їздить з нами на 90 відсотків, але тренується за планом Уроша. Вона всю літню підготовку проходила по його плану, але під нашим контролем – і тренерським, і лікарським".
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Микола Зоц також зазначив, що задоволений тим, як готується до прийдешнього сезону спортсменка.

"Задоволений тим відношенням, яке в неї є до роботи, і скажу, що зазвичай спортсмени вже з таким досвідом хочуть або окремо тренуватись, або вже трохи не так вмотивовані, але це не про Юлію. Юля дуже вмотивована. Звичайно, що в неї зовсім інший план підготовки, тому що все ж таки вже і вік дає про себе знати, але якщо правильно вибудувати процес, то вона не тільки допоможе нам, але і може бути лідером команди", – сказав тренер.

Зазначимо, Урош Велепець очолював жіночу збірну України з 2015-го до 2018 року. Але після того як залишив посаду – продовжував бути особистим тренером Юлії Джими. Велепець вдруге очолив команду навесні 2021-го, але в 2022-ому, після початку повномасштабної війни, звільнився.

В минулому сезоні кращим результатом Юлії Джими в особистих гонках стало 13-те місце у спринті на етапі Кубку світу в Рупольдингу(Німеччина) та аналогічна позиція у мас-старті в Атхольц-Антерсельві (Італія). У загальному заліку Кубку світу Джима завершила сезон на 24-й позиції.

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Зараз Джима перебуває разом з командою на тренувальному зборі в Ідре (Швеція). Там планується виступ у відкритому чемпіонаті Швеції.

Натомість, у вересні Юлія Джима не стартувала в чемпіонаті України з літнього біатлону.

Нагадаємо, Юлія Джима разом з Дмитром Підручним представлятимуть Україну в традиційній Різдвяній гонці у німецькому Гельзенкірхені 26 грудня.

Юлія Джима Урош Велепець Микола Зоц

Юлія Джима

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