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Джима та Мандзин зустрінуться з братами Бо на шоу-гонці City Biathlon у Дрездені

Денис Шаховець — 14 червня 2025, 09:38
Джима та Мандзин зустрінуться з братами Бо на шоу-гонці City Biathlon у Дрездені
Йоганнес Бо
city-biathlon.com

31 серпня німецький Дрезден прийматиме біатлонну гонку City Biathlon. Змагання відбудуться на стадіон імені Хайнца Штайєра.

У попередній заявці присутні представники України – 23 річний Віталій Мандзин та 34 річна Юлія Джима – повідомляє офіційний сайт змагань.

У жіночій номінації присутня другий номер світового рейтингу Лу Жанмонно з Франції. А також нові зірки світового біатлону болгарка Мілена Тодорова та словенка Аннамарія Лампіч.

У чоловічій категорії заявлені зіркові французькі біатлоністи Ерік Перро, Кантен Фійон Має, Яков Фак, а також група німецьких біатлоністів.

Крім того, на лижеролерні перегони у категорії "Гонка Легенд" заявлені титуловані норвезькі біатлоністи брати Йоганес і Тарей Бо, які після сезону 2024/25 завершили кар’єру. Серед учасників і відомий німецький біатлоніст Бенедикт Долль.

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У минулорічних перегонах тріумфувала італійка Ліза Віттоцці, а серед чоловіків – Яков Фак зі Словенії. Юлія Джима, нагадаємо, тоді знялася зі змагань.

Згідно з форматом шоу, спочатку біатлоністи змагаються у кваліфікації, потім відбувається масстарт – чотири вогневих рубежі, п’ять кіл. Учасники перегонів не караються штрафними колами за неточні постріли, а використовують додаткові патрони. Якщо їх не вистачає для закриття всіх мішеней – атлети мають штраф у вигляді перечікування у спеціальній зоні.

Зазначимо, що раніше дрезденські перегони відбувалися у німецькому Вісбадені.

Юлія Джима Йоганнес Бо Віталій Мандзин Тарьєй Бо

Юлія Джима

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