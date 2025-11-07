15 днів на рік має працювати жандармом: зіркова біатлоністка склала присягу

Головне відкриття біатлонного сезону-2024/25 Осеан Мішлон, разом із трьома іншими перспективними спортсменами, приєднується до складу французької військової збірної з лижного спорту.

Про це повідомляє Ski-nordique.net.

Мішлон, яка посіла 5-е місце загального заліку Кубку світу з біатлону, стала жандармом. Аналогічний вибір зробили лижниці Кларісс Бреш та Альбан Елезі Каннаферіна, а також сноубордистка Леа Каста.

Як і щороку, армія, як і митниця, допомагає кільком перспективним спортсменам із зимових видів спорту, пропонуючи їм довгостроковий контракт.

Натомість ці спортсмени повинні щорічно присвячувати своєму роботодавцю приблизно п'ятнадцять днів.

Слід зазначити, що переважна більшість членів французьких збірних, як з лижного спорту, так і з біатлону, мають контракт з митницею або армією.

