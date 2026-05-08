Зіркова біатлоністка: Я хотіла бути як Моцарт

Руслан Травкін — 8 травня 2026, 11:37
Анна Гандлер
Peterbaierfotografie

Австрійська біатлоністка Анна Гандлер у дитинстві мріяла стати музиканткою. Вона навіть хотіла бути схожою на Моцарта.

Її слова передає Sport.de.

"У дитинстві ти пробуєш багато чого. У п'ять років я вирішила, що хочу бути як Моцарт, і грала на скрипці. Але в мене не було особливого таланту, і я була надто лінива, щоб практикуватися.

Швидко стало зрозуміло, що з цього нічого не вийде. У мене краще виходило у спорті", – сказала вона.

Анна порівняла гру на скрипці з біатлоном.

"Ця концентрація, блокування всього іншого, дуже схожа на біатлон. Мені іноді цього не вистачає останнім часом; я все одно намагаюся знову грати більше", – додала 25-річна австрійка.

Сезон-2025/26 Анна завершила на 34 місці. Вона набрала 205 очок.

Нагадаємо, відома норвезька біатлоністка пропустить наступний сезон через вагітність.

