Зіркова біатлоністка: Я хотіла бути як Моцарт

Австрійська біатлоністка Анна Гандлер у дитинстві мріяла стати музиканткою. Вона навіть хотіла бути схожою на Моцарта.

Її слова передає Sport.de.

"У дитинстві ти пробуєш багато чого. У п'ять років я вирішила, що хочу бути як Моцарт, і грала на скрипці. Але в мене не було особливого таланту, і я була надто лінива, щоб практикуватися.

Швидко стало зрозуміло, що з цього нічого не вийде. У мене краще виходило у спорті", – сказала вона.