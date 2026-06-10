Легендарна Мякяряйнен отримала тренерську посаду

Легендарна біатлоністка Кайса Мякяряйнен буде тренером у збірній Фінляндії U-21.

Про це оголосила Федерація біатлону Фінляндії.

Точний обсяг обов'язків Мякяряйнен не зовсім зрозумілий. Федерація лише заявила, що колишня лідерка збірної працюватиме асистентом під керівництвом головного тренера збірної U-21 Ілкки Ярви.

Мякяряйнен завершила свою блискучу кар'єру навесні 2020 року, але навіть після цього постійно з'являлася в ЗМІ. Вона регулярно потрапляла в заголовки новин, зокрема завдяки участі в реаліті-шоу, роботі експерта-коментатора на національному мовнику своєї країни "Yle" та успіхам в інших видах спорту.

Наприклад, на початку 2025 року вона виблискувала на чемпіонаті Фінляндії з біатлону, де спочатку виграла титул зі своєю естафетною командою, а потім також виграла спринтерську гонку. При цьому Кайса здолала багатьох спортсменок, які досі беруть участь у Кубку світу.