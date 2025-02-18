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Джима: Задоволена п’ятим місцем, але швидкості не вистачає

Олег Дідух — 18 лютого 2025, 19:12
Джима: Задоволена п’ятим місцем, але швидкості не вистачає
Юлія Джима
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Українська біатлоністка Юлія Джима оцінила свій виступ в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу-2025 у швейцарському Ленцергайде, де вона посіла п’яте місце, не припустившись жодного промаху.

Спортсменку цитує Суспільне.

"Хотілося медаль, і боролися всі за медаль, звісно. Але враховуючи те, що я напередодні захворіла, то після хвороби я задоволена п'ятим місцем, бо змогла зробити чотири нулі, але швидкості не вистачає. Після хвороби дуже важко, бо тут ще й висота, плюс на рубежі також сьогодні був вітер то зліва, то справа. Потрібно постійно реагувати і робити корекцію", – заявила українка.

На квіткову церемонію Джима прийшла з українським прапором, який їй допомогла розгорнути шведка Ельвіра Еберг.

"Розгорнула прапор? Звичайно, це важливо. Я лягаю спати з телефоном та прокидаюся з телефоном. Звичайно, все дивлюся. Мені здається, зараз кожний такий вчинок, як п'яте місце, теж має значення. Маємо показувати, що ми є, на весь світ. Бажаю всім терпіння та перемоги", – додала Юлія.

Сьогоднішнє п’яте місце стало для Джими найкращим результатом у кар’єрі в особистих гонках на чемпіонатах світу.

Юлія Джима Чемпіонат світу з біатлону-2025

Юлія Джима

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