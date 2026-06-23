Зірка біатлону після завершення кар'єри наважилася зробити ринопластику

Німецька біатлоністка Франциска Пройсс, яка під час Олімпіади в Мілані завершила кар'єру, зізналася, що зробила ринопластику, оскільки тривалий час мала проблеми з диханням.

Про це повідомляє Sport.de. Деталі додає Fondoitalia.it.

"Інфекції були постійною проблемою протягом усієї моєї кар'єри. Після операції на пазухах носа ситуація значно покращилася; можливо, мені слід було прооперуватися раніше. Але зрештою, це лише припущення", – пояснила Пройсс.

Незважаючи на труднощі, які це їй спричинило, Пройсс, здається, не надто схвильована тим, як все склалося, і воліє з нетерпінням чекати побудови нового життя після біатлону.

"У будь-якому разі, я не думаю, що корисно зациклюватися на тому, що можна було б зробити по-іншому", – підсумувала німкеня.

За кар'єру Франциска здобула 11 медалей чемпіонатів світу, серед яких два "золота", зокрема особиста перемога в гонці переслідування на ЧС-2025.

Пройс дебютувала на етапах Кубку світу ще в сезоні-2013/2014. Вона має у своєму активі 28 індивідуальних медалей КС (5 золотих, 13 срібних та 10 бронзових), а також 34 командні (11 золотих, 11 срібних та 12 бронзових).