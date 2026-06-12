Зірки біатлону пожертвували музею кілька речей з Олімпійських ігор

В Олімпійському музеї в Лозанні відбулася церемонія, присвячена пожертвам, пов'язаним з Іграми-2026, на якій також взяли участь дві зірки французького біатлону: Лу Жанмонно та Океан Мішлен.

Як повідомляє Fondoitalia.it, вони передали музею кілька речей з Олімпіади.

Жанмонно пожертвувала повний гоночний костюм, нагрудник, який використовувався в олімпійській естафеті, пов'язку на голову, пару лиж, два черевики та дві палиці.

Мішлон натомість пожертвувала пов'язку на голову, офіційну куртку французької команди, пуховик та спортивний костюм.

Символічний, але водночас важливий жест, він дозволяє Олімпійському музею зберігати оригінальні матеріали, що належать спортсменам, які відіграли провідну роль в Іграх, і таким чином розповідати історію сучасного олімпійського спорту через матеріальні об'єкти.

Нагадаємо, ще наприкінці Олімпійських ігор музею свої речі передала італійка Ліза Віттоцці.