У збірній Франції поставили ультиматум олімпійському чемпіону, який нещодавно зламав ключицю

Відомий біатлоніст Емільєн Жаклен отримав ультиматум від керівництва французької збірної щодо повернення в табір команди.

Про це пише Sport.de.

Жаклен з 1 травня випробовує щастя у складі французької велокоманди Decathlon-CMA CGM. Нещодавно 30-річний спортсмен отримав перелом ключиці під час їзди.

Тренер Сімон Фуркад підтвердив, що Емільєн отримав ультиматум.

"Ми дали йому часові рамки. Якщо він хоче розпочати біатлонний сезон із нами, він має повернутися до кінця серпня або початку вересня.

Якщо це буде трохи пізніше, нам доведеться подивитися, як ми можемо імплементувати його повернення до біатлону.

А якщо Емільєн вирішить повністю зосередитися на своєму велосипедному захопленні і не повернеться, то він пропустить біатлонний сезон, і ми переглянемо ситуацію в кінці сезону, щоб визначитися з наступними кроками".