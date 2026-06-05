Дворазова олімпійська чемпіонка розповіла, чому люди не впізнають біатлоністів на вулицях

Француженка Осеан Мішлон, яка на Олімпіаді в Мілані виборола "золото" масстарту та в естафеті, розповіла, що люди їй зізнавалися, що важко у повсякденному житті впізнати біатлоніста без пов'язок на голові та окулярів.

Її слова передає Ski-nordique.net.

"Два місяці тому мене впізнали на вершині Ейфелевої вежі! Я подумав: "Дійсно, чому б і ні?" (сміється). Чесно кажучи, це круто, це трохи покращило мою популярність. Багато людей кажуть мені: "Це дивно, бо ми не впізнаємо вас, біатлоністів, без пов'язок на голові та окулярів. Ми так звикли бачити вас у вашому спорядженні, що не впізнаємо вас", – заявила вона.

Мішлон стала срібною призеркою Мілана-2026 у спринті. Одне "золото" вона виграла в масстарті, а інше – в естафеті.

У Кубку світу-2025/26 біатлоністка набрала 658 очок, що дозволило стати восьмою в загальному заліку.

Раніше вона стала амбасадором відомого автомобільного бренду.