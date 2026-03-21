Мандзин кваліфікувався до останньої гонки сезону Кубку світу

Віталій Мандзин стане єдиним представником України у чоловічій гонці з масовим стартом, якою завершиться сезон-2025/26 Кубку світу з біатлону.

Після персьюту в Голменколлені, де 22-річний українець фінішував 18-м, він піднявся на 25 місце в загальному заліку Кубку світу та кваліфікувався до масстарту за основною квотою.

Для решти підопічних Надії Бєлової міжнародний сезон завершився ще після спринту, що відбувся напередодні.

Чоловічий масстарт у Голменколлені відбудеться 22 березня та розпочнеться о 17:30 за київським часом.

Також зазначимо, що до жіночого масстарту українки не кваліфікувалися. Проте Олександра Меркушина є третьою запасною і виступить, якщо три спортсменки відмовляться від участі.