Мандзин назвав головну вимогу до нового тренера збірної України

Лідер збірної України з біатлону Віталій Мандзин в ексклюзивному інтерв'ю "Чемпіону" поділився очікуваннями від призначення нового головного тренера.

Біатлоніст зазначив, що очікує приходу на відповідальну посаду кваліфікованого фахівця, який прагне удосконалюватися разом з командою.

"Я хотів би, щоб це була висококваліфікована людина, яка справді прагне розвиватися. Так само як ми, амбітні спортсмени, хочемо рости, так і цей спеціаліст повинен хотіти розвиватися разом із нами. Хотілося б, щоб ми йшли до однієї спільної цілі, яку перед собою поставимо. І щоб насамперед розуміли одне одного як люди, як спеціаліст і спортсмен. Щоб ми знайшли той симбіоз, який працюватиме як єдине ціле – на успіх і хороший результат. Цього я б дуже хотів", – розповів Мандзин.

Нагадаємо, що чоловічу збірну України з 2024 року очолює Надія Бєлова. За підсумком сезону-2025/26 основна команда посіла 11-те місце в загальному заліку Кубку світу, втративши квоту у 5 біатлоністів.

Зміни на тренерському містку чоловічої та жіночої збірних анонсував президент Федерації біатлону Іван Крулько. За словами фахівця, кадрове рішення буде прийнято на тренерській раді, яка відбудеться в середині квітня.