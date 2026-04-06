Чемпіон Біатлон

У біатлоні підростає молоде покоління: Мандзин оцінив досягнення Перро

Сергій Шаховець — 6 квітня 2026, 13:25
У біатлоні підростає молоде покоління: Мандзин оцінив досягнення Перро
Ерік Перро
Getty Images

Український біатлоніст Віталій Мандзин в ексклюзивному інтерв'ю "Чемпіону" висловився про досягнення француза Еріка Перро за підсумками сезону-2025/26.

Мандзин повідомив, що підтримує дружні стосунки з переможцем загального заліку. Віталій вважає, що француз заслужив Великий кришталевий глобус.

"Я максимально радий за цього молодого спортсмена. Ми з Еріком у хороших відносинах, і я справді радію, що він досягнув такого результату. Він, напевно, єдиний серед нас, хто найбільше претендував на цю нагороду в цьому сезоні. Мені було трішки сумно, що він не здобув особисте золото на Олімпійських іграх, хоча я знав, що він до цього готовий. Але добре, що він узяв його в естафетах", – сказав Мандзин.

На думку Віталія, молоде покоління поступово виходить на провідні ролі в біатлоні. Виступи 24-річного Перро – яскраве підтвердження цьому.

"Загалом ця перемога дає зрозуміти, що в біатлоні підростає молоде покоління, яке приходить на зміну дуже досвідченим спортсменам. І Ерік Перро – яскравий тому приклад. Це стабільний спортсмен, який заслуговує на таку нагороду. Адже ця нагорода – саме про стабільність протягом усього сезону і в стрільбі, і в лижному ході. Тому я реально радий, що він зумів її здобути", – додав Мандзин.

Нагадаємо, що Ерік Перро вперше у кар'єрі став володарем Великого кришталевого глобуса, вигравши загальний залік Кубку світу за підсумками сезону-2025/26.

Крім того, Перро став переможцем у заліку індивідуальних гонок, гонок-переслідування та масстартів.

На Олімпійських іграх 2026 Перро здобув два "золота" у змішаній та чоловічій естафетах, а також "срібло" в індивідуальній гонці.

