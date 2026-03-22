Перро виграв кришталевий глобус у заліку масстартів
Французький біатлоніст Ерік Перро виграв залік гонок із масовим стартом за підсумками сезону-2025/26 Кубку світу.
24-річний француз фінішував третім в останньому масстарті сезону, що відбувся в норвезькому Голменколлені, і цього йому вистачило для того, щоб виграти Малий кришталевий глобус.
Ерік заробив 305 балів у цьому заліку. Друге місце посів Йохан-Олав Ботн із Норвегії, третім став його земляк, Стурла Легрейд.
Найкращим серед українців у заліку став Віталій Мандзин (29-те місце), на три сходинки нижче фінішував Дмитро Підручний.
Залік масстартів Кубку світу з біатлону-2025/26
- Ерік Перро (Франція) – 305
- Йохан-Олав Ботн (Норвегія) – 236
- Стурла Легрейд (Норвегія) – 174
- Кемпбел Райт (США) – 173
- Ветле-С'ястад Крістіансен (Норвегія) – 161
- Мартін Понсілуома (Фінляндія) – 149
- Емільєн Жаклен (Франція) – 147
- Фаб'єн Клод (Франція) – 144
- Філіпп Наврат (Німеччина) – 134
- Себастьян Самуельссон (Швеція) – 125
...29. Віталій Мандзин (Україна) – 34
32. Дмитро Підручний (Україна) – 23
Раніше Перро став переможцем в заліку індивідуальних гонок, гонок-переслідування, а також достроково виграв перший в кар'єрі Великий кришталевий глобус, гарантувавши собі перший рядок у тоталі.