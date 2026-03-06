Перро виграв малий кришталевий глобус індивідуальних гонок

Французький біатлоніст Ерік Перро виграв залік індивідуальних гонок на Кубку світу сезону-2025/26.

Здобувши перемогу на етапі в Контіолахті, Перро набрав за три гонки сумарно 211 очок, відірвавшись від норвежця Йогана-Олава Ботна на 70 балів.

Для 24-річного француза це перший у кар'єрі кришталевий глобус. Однак він також впевнено лідирує в загальному заліку та в усіх заліках, окрім спринту, тож кількість трофеїв у Перро вже скоро може зрости.

Найкращим серед українців у заліку індивідуальних гонок став Віталій Мандзин, у якого 41 підсумкове місце з 26 очками.

Нагадаємо, напередодні у жіночих індивідуальних гонках малий кришталевий глобус виграла француженка Лу Жанмонно.