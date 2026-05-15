Чемпіон Біатлон

Мандзин: Із задоволенням очікую роботи з новими тренерами

Олег Дідух — 15 травня 2026, 13:59
Віталій Мандзин
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Український біатлоніст Віталій Мандзин зізнався, що йому цікаво буде працювати під керівництвом нового тренерського штабу.

Слова спортсмена наводить пресслужба Федерації біатлону України.

"Складно сказати, чи підготовка буде суттєво іншою, оскільки в нас відтепер новий тренерський штаб. Буде цікаво працювати й побачити нові підходи до тренувального процесу. З нетерпінням чекаю перших тренувальних днів. Звісно, я із задоволенням очікую роботи з новими тренерами. Думаю, ми всі будемо згуртовано працювати на результат. Сподіваюся, все буде чудово", – завив Мандзин.

Нагадаємо, у квітні на посаду головного тренера чоловічої збірної України було призначено Сергія Семенова. Минулий сезон Мандзин завершив на 25 місці у загальному заліку Кубку світу.

