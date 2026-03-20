Перро достроково виграв перший в кар'єрі Великий кришталевий глобус

Французький біатлоніст Ерік Перро достроково виграв чоловічий загальний залік Кубку світу за підсумками сезону-2025/26.

24-річний француз відірвався від шведа Себастьяна Самуельссона, який йде другим у тоталі, на 268 очок, ставши недосяжним для найближчого переслідувача за дві гонки до кінця сезону.

Для Перро це перший в кар'єрі Великий кришталевий глобус. Попередній сезон він завершив на третьому рядку тотала.

Найкращим серед українців у загальному заліку наразі є Віталій Мандзин, який посідає 26 місце, маючи 209 балів.

Нагадаємо, раніше Перро також виграв Малий кришталевий глобус у заліку індивідуальних гонок.

До завершення сезону залишились дві чоловічі гонки: персьют та масстарт, які відбудуться 21 та 22 березня відповідно.

Напередодні у жіночому загальному заліку достроково тріумфувала француженка Лу Жанмонно.