Перро достроково виграв перший в кар'єрі Великий кришталевий глобус
Французький біатлоніст Ерік Перро достроково виграв чоловічий загальний залік Кубку світу за підсумками сезону-2025/26.
24-річний француз відірвався від шведа Себастьяна Самуельссона, який йде другим у тоталі, на 268 очок, ставши недосяжним для найближчого переслідувача за дві гонки до кінця сезону.
Для Перро це перший в кар'єрі Великий кришталевий глобус. Попередній сезон він завершив на третьому рядку тотала.
Найкращим серед українців у загальному заліку наразі є Віталій Мандзин, який посідає 26 місце, маючи 209 балів.
Нагадаємо, раніше Перро також виграв Малий кришталевий глобус у заліку індивідуальних гонок.
До завершення сезону залишились дві чоловічі гонки: персьют та масстарт, які відбудуться 21 та 22 березня відповідно.
Напередодні у жіночому загальному заліку достроково тріумфувала француженка Лу Жанмонно.