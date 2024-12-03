Дудченко: Я задоволений індивідуальною гонкою

Український біатлоніст Антон Дудченко залишився задоволений результатом індивідуальної гонки серед чоловіків на першому етапі Кубку світу сезону-2024/25 у фінському Контіолахті, де він посів 15 місце.

Слова Дудченка передає Tribuna.com.

"Можливо, трохи розчарувався цим промахом, десь на якусь долю секунди втратив концентрацію та увагу. Але радий, що потім вдалося зібратися та відпрацювати на нуль. Вважаю, що досить непогана гонка, можливо, трішки не вистачило на останнє коло, але в цілому я задоволений. Не було вітру, я втратив на якісь долі секунди концентрацію та схибив. Але не було, щоб десь поспішив – це була моя помилка, десь не сконцентрувався.

Були деякі моменти на трасі, коли був глянець. До обіду, коли йшов свіжий сніг, воно, може, було не дуже комфортно, але траса була для всіх однаковою. Плюс вона для всіх груп рівною вийшла, бо не розбивалася. Чи вплинув пізній номер? Не сказав би, що був пізній, друга група – це 20 хвилин після першого учасника. Вважаю, що все було добре зі стартовою групою", – сказав Дудченко.

Найкращим серед українців у короткій індивідуалці став 21-річний Віталій Мандзин, який зупинився за крок від п'єдесталу пошани.

Завдяки цьому успіху представник Тернопільщіни очолив молодіжний залік Кубку світу (до 23 років) та першим у історії України вийде на старт особистої гонки у синьому бібі.

Для Віталія це четверте місце – найкращий результат у кар’єрі на Кубку світу. Раніше він виграв коротку індивідуальну гонку на відкритому чемпіонаті Швеції в Ідре.