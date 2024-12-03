Мандзин першим у історії України одягне синій біб найкращого молодого біатлоніста

Український біатлоніст Віталій Мандзин захопив лідерство у молодіжному заліку чоловічного Кубку світу з біатлону-2024/25.

Сьогодні, 3 грудня, 21-річний українець показав четвертий результат у короткій індивідуальній гонці у фінському Контіолахті, яка була першим особистим стартом Кубку світу сезону-2024/25 в чоловіків. Він поступився лише трьом норвежцям – 27-річному Ендре Стрьомсгейму, 31-річному Йоганнесу Бо та 27-річному Стурлі Легрейду.

Таким чином, Мандзин захопив лідерство у молодіжному заліку чоловічого Кубку світу. Починаючи з поточного сезону, у цій класифікації враховуються результати біатлоністів у віці до 23 років. Раніше до молодіжного заліку входили спортсмени до 25 років.

Таким чином, на старт наступної особистої гонки на Кубку світу Мандзин вийде у синьому бібі лідера молодіжного заліку. Віталій став першим біатлоністом у історії України (як серед чоловіків, так і серед жінок), хто отримав право носити цю призову майку.

Наступною особистою гонкою у чоловічому Кубку світу стане спринт у Контіолахті. Він відбудеться у п’ятницю, 6 грудня. Початок – о 17:20 за київським часом.