Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Мандзин першим у історії України одягне синій біб найкращого молодого біатлоніста

Олег Дідух — 3 грудня 2024, 19:24
Мандзин першим у історії України одягне синій біб найкращого молодого біатлоніста
Віталій Мандзин
Sara Damne/BILDBYRÅN

Український біатлоніст Віталій Мандзин захопив лідерство у молодіжному заліку чоловічного Кубку світу з біатлону-2024/25.

Сьогодні, 3 грудня, 21-річний українець показав четвертий результат у короткій індивідуальній гонці у фінському Контіолахті, яка була першим особистим стартом Кубку світу сезону-2024/25 в чоловіків. Він поступився лише трьом норвежцям – 27-річному Ендре Стрьомсгейму, 31-річному Йоганнесу Бо та 27-річному Стурлі Легрейду.

Таким чином, Мандзин захопив лідерство у молодіжному заліку чоловічого Кубку світу. Починаючи з поточного сезону, у цій класифікації враховуються результати біатлоністів у віці до 23 років. Раніше до молодіжного заліку входили спортсмени до 25 років.

Таким чином, на старт наступної особистої гонки на Кубку світу Мандзин вийде у синьому бібі лідера молодіжного заліку. Віталій став першим біатлоністом у історії України (як серед чоловіків, так і серед жінок), хто отримав право носити цю призову майку.

Наступною особистою гонкою у чоловічому Кубку світу стане спринт у Контіолахті. Він відбудеться у п’ятницю, 6 грудня. Початок – о 17:20 за київським часом.

Кубок світу з біатлону Віталій Мандзин

Віталій Мандзин

Програв лише норвежцям: Мандзин посів 4 місце в індивідуальній гонці на Кубку світу в Контіолахті
Чоловіча збірна України назвала склад на коротку індивідуальну гонку Кубку світу
Контіолахті. Франція виграла чоловічу естафету, Україна – 7-ма
Відомі стартові склади чоловічої та жіночої збірних України на класичні естафети Кубку світу
Україна фінішувала 6-ю у змішаній естафеті на Кубку світу в Контіолахті

Останні новини