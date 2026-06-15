Швейцарська лижниця перейшла у біатлон

28-річна швейцарська лижниця Лея Фішер вирішила продовжити свою кар'єру в біатлоні.

Про це повідомляє пресслужба Швейцарської лижної федерації.

Фішер тренуватиметься з командою А збірної Швейцарії з біатлону. У травні вона пройшла випробувальний тренувальний збір із біатлонною збірною Швейцарії, після чого остаточно наважилася на зміну виду спорту.

За кар'єру Фішер провела 73 старти на Кубку світу з лижних гонок, минулий сезон завершила на 55 місці в загальному заліку. Її найкращий результат на Кубку світу в особистих гонках – 12 місце в Лівіньо в січні 2023 року.

Раніше повідомлялося про те, що словенський біатлоніст Антон Відмар ухвалив рішення завершити кар'єру в віці 26 років.