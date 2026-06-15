Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Біатлон

Швейцарська лижниця перейшла у біатлон

Олег Дідух — 15 червня 2026, 17:05
Швейцарська лижниця перейшла у біатлон
Лея Фішер
Instagram

28-річна швейцарська лижниця Лея Фішер вирішила продовжити свою кар'єру в біатлоні.

Про це повідомляє пресслужба Швейцарської лижної федерації.

Фішер тренуватиметься з командою А збірної Швейцарії з біатлону. У травні вона пройшла випробувальний тренувальний збір із біатлонною збірною Швейцарії, після чого остаточно наважилася на зміну виду спорту.

За кар'єру Фішер провела 73 старти на Кубку світу з лижних гонок, минулий сезон завершила на 55 місці в загальному заліку. Її найкращий результат на Кубку світу в особистих гонках – 12 місце в Лівіньо в січні 2023 року.

Раніше повідомлялося про те, що словенський біатлоніст Антон Відмар ухвалив рішення завершити кар'єру в віці 26 років.

Кубок світу з біатлону Кубок світу з лижних гонок

Кубок світу з біатлону

Легендарна Мякяряйнен отримала тренерську посаду
Відома норвезька біатлоністка пропустить наступний сезон через вагітність
Зіркова чеська біатлоністка передумала змінювати вид спорту
Відома норвезька біатлоністка завершила кар’єру у 27 років
Дворазовий олімпійський чемпіон з лижних гонок висунув ультиматум збірній Норвегії з біатлону

Останні новини