Відомо, хто представить Україну в чоловічій естафеті на Кубку світу в Антгольці

Чоловіча збірна України з біатлону виступить в естафеті на шостому етапі Кубку світу в італійському Антгольці тим же складом, що й на попередньому етапі в німецькому Рупольдингу.

Про "Чемпіону" повідомила головна тренерка чоловічої збірної України Надія Бєлова.

Таким чином, у гонці виступлять Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко і Тарас Лесюк. Минулого тижня ця четвірка продемонструвала найкращий результат у сезоні, посівши шосте місце в Рупольдингу.

За словами Надії Бєлової, розстановка за етапами естафети буде визначена після чоловічого спринту. Проте, швидше за все, її також не змінюватимуть: Підручний буде стартером, Мандзин та Дудченко бігтимуть на другому та третьому етапах відповідно, а Лесюк виконуватиме роль фінішера.

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Чоловіча естафета в Антгольці відбудеться у суботу, 25 січня. Початок гонки запланований на 15:55 за Києвом.