Меркушина вирвала для України бронзу в останній гонці юніорського чемпіонату світу

У німецькому Арбері дівочою естафетою у віковій категорії U-21 завершився юніорський чемпіонат світу з біатлону.

Тетяна Тарасюк, Ксенія Приходько, Валерія Шейгас та Олександра Меркушина стали бронзовими призерками.

Меркушина, яка була фінішеркою, виходила з останньої стрільби четвертою, проте змогла на останньому колі випередити чешку й зберегла третю сходинку від зазіхань норвежки.

Золоті нагороди виграли німкені, "срібло" у француженок. Усього в гонці виступили 19 команд.

Юніорський ЧС-2026. Естафета U-21, юніорки

1. 🥇 Німеччина (0+10) 1:13:36,5

2. 🥈 Франція (2+8) +3,7

3. 🥉 Україна (1+10) +19,5

4. Норвегія (2+15) +28,2

5. Чехія (0+8) +44,8

6. Словенія (3+16) +3:45,6

Україна здобула на ЮЧС-2026 шість медалей. Головною зіркою турніру стала Олександра Меркушина, яка виграла золоту та срібну нагороди в масстарті-60 та індивідуальній гонці відповідно.

Серед хлопців віцечемпіоном світу в індивідуальній гонці став Тарас Тарасюк, а в дівочій естафеті U-19 Аліна Хміль, Христина Руда та Вікторія Хвостенко піднялися на третій щабель п'єдесталу.

Крім того, Вікторія Хвостенко також виграла особисту бронзову медаль юніорського чемпіонату світу в індивідуальній гонці.

Нагадаємо, Олександра Меркушина завдяки успішному виступу на молодіжній планетарній першості отримала персональну квоту на дев'ятий етап Кубку світу, який відбудеться 19-22 березня в норвезькому Голменколлені.