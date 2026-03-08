П'ята медаль на турнірі: українки здобули бронзу в естафеті на ЮЧС-2026

На юніорському чемпіонаті світу 2026, що проходить у німецькому Арбері, змагальна програма у віковій категорії U-19 завершилася дівочою естафетою, в якій українки стали бронзовими призерками.

Аліна Хміль, Христина Руда та Вікторія Хвостенко використали сім запасних патронів на чотирьох та змогли випередити в боротьбі за п'єдестал австрійок та німкень, які не змогли уникнути штрафних кіл.

Юніорський ЧС-2026. Естафета U-19, дівчата

1. 🥇 Норвегія (0+5) 53:05,6

2. 🥈 Франція (0+12) +1:07,3

3. 🥉 Україна (0+7) +1:32,1

4. Австрія (1+9) +1:48,5

5. Швейцарія (2+9) +1:58,8

6. Німеччина (0+4) +2:00,8

Нагадаємо, раніше Вікторія Хвостенко також виграла особисту бронзову медаль юніорського чемпіонату світу в індивідуальній гонці.

Загалом це вже п'ята медаль України на цьогорічній планетарній першості. До цього Олександра Меркушина виграла золоту та срібну нагороди в масстарті-60 та індивідуальній гонці відповідно. Крім того, серед хлопців віцечемпіоном світу в індивідуальній гонці став Тарас Тарасюк.

Сьогодні. 8 березня, ЮЧС-2026 завершиться дівочою естафетою у віковій категорії U-21. Гонка розпочнеться о 15:30 за київським часом.