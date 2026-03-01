Хвостенко здобула бронзу юніорського чемпіонату світу 2026 в індивідуальній гонці

На юніорському чемпіонаті світу 2026 з біатлону, що проходить у німецькому Арбері, 18-річна українка Вікторія Хвостенко стала бронзовою призеркою індивідуальної гонки у віковій категорії U-19.

Хвостенко залишила незакритою лише одну мішень на другій стрільбі, заробивши штрафну хвилину. На інших вогневих рубежах вона відпрацювала бездоганно й показала третій загальний час.

На останньому колі Вікторія боролася за нагороду з Джованною Ніколуссі. Німкеня, на відміну від Хвостенко, закрила всі 20 мішеней, однак виявилася повільнішою на дистанції. У підсумку вона програла українці 4 секунди.

Також до чільної десятки забігла Аліна Хміль. Піднятися вище 10 місця їй завадили 4 промахи. Христина Руда особливих проблем зі стрільбою не мала, та все ж була досить повільною і закрила топ-30.

Зовсім провалила гонку Софія Свистун, якій з п'ятьма хвилинами штрафу розташувалася у другій половині підсумкового протоколу. Загалом в індивідуальній гонці виступили 115 біатлоністок, з них 112 дісталися фінішу.

Золоту медаль виграла Міхаела Стракова зі Словаччини, а на другий щабель п'єдесталу піднялася норвежка Ганна Вольстад.

Юніорський ЧС-2026. Індивідуальна гонка, дівчата

1. 🥇 Міхаела Стракова (Словаччина, 1+0+0+0) 33:15,4

2. 🥈 Ганна Вольстад (Норвегія, 1+0+0+2) +1:05,6

3. 🥉 Вікторія Хвостенко (Україна, 0+1+0+0) +1:19,7

4. Джованна Ніколуссі (Німеччина, 0+0+0+0) +1:23,8

...

10. Аліна Хміль (Україна, 1+1+1+1) +3:30,9

30. Христина Руда (Україна, 0+1+0+0) +5:58,5

67. Софія Свистун (Україна, 1+1+3+0) +9:55,5

Зазначимо, що для України це вже друга медаль на цій планетарній першості. Напередодні у стартовій гонці турніру віцечемпіоном світу став Тарас Тарасюк.