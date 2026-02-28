Українець Тарасюк здобув срібло у стартовій гонці юніорського чемпіонату світу 2026
17-річний український біатлоніст Тарас Тарасюк став срібним призером індивідуальної гонки у віковій категорії U-19, якою в німецькому Арбері відкрився юніорський чемпіонат світу 2026.
Єдині два промахи Тарасюк зробив на другому вогневому рубежі, однак надалі стріляв без помилок і фінішував із другим результатом, поступившись лише латвійцеві Ріхардсу Лозберсу.
Для Тараса Тарасюка це перша в кар'єрі медаль світової першості. У січні він разом із сестрою Тетяною Тарасюк став чемпіоном Європи серед юніорів в одиночній змішаній естафеті.
Зазначимо, що Тарасюк показав другу швидкість на дистанції, програвши чистим ходом Лозберсу 1 хвилину і 58 секунд.
Бронзову нагороду здобув болгарин Георгі Джоргов, який, як і Лозберс, настріляв під час гонки три хвилини штрафу.
Іншим українцям не вдалося потрапити навіть до чільної двадцятки. Усього в гонці взяли участь 117 спортсменів.
Юніорський ЧС-2026. Індивідуальна гонка, юнаки
- 1. 🥇 Ріхардс Лозберс (Латвія, 2+0+1+0) 38:21.2
- 2. 🥈 Тарас Тарасюк (Україна, 0+2+0+0) +54.5
- 3. 🥉 Георгі Джорджов (Болгарія, 1+1+1+0) +3:23.9
- ...
- 26. Назарій Савонік (Україна, 0+2+1+2) +7:15.9
- 59. Ярослав Гаркуша (Україна, 2+0+1+1) +10:44.3
- 70. Костянтин Марценюк (Україна, 1+1+1+2) +12:49.5
Також сьогодні, 28 лютого, в Арбері відбудеться чоловіча індивідуальна гонка у віковій категорії U-21, в якій Україну також представлять четверо біатлоністів. Початок запланований на 15:20 за київським часом.
Раніше ми розповідали, де можна подивитися гонки цьогорічного головного молодіжного турніру з біатлону.