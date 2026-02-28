Українець Тарасюк здобув срібло у стартовій гонці юніорського чемпіонату світу 2026

17-річний український біатлоніст Тарас Тарасюк став срібним призером індивідуальної гонки у віковій категорії U-19, якою в німецькому Арбері відкрився юніорський чемпіонат світу 2026.

Єдині два промахи Тарасюк зробив на другому вогневому рубежі, однак надалі стріляв без помилок і фінішував із другим результатом, поступившись лише латвійцеві Ріхардсу Лозберсу.

Для Тараса Тарасюка це перша в кар'єрі медаль світової першості. У січні він разом із сестрою Тетяною Тарасюк став чемпіоном Європи серед юніорів в одиночній змішаній естафеті.

Зазначимо, що Тарасюк показав другу швидкість на дистанції, програвши чистим ходом Лозберсу 1 хвилину і 58 секунд.

Бронзову нагороду здобув болгарин Георгі Джоргов, який, як і Лозберс, настріляв під час гонки три хвилини штрафу.

Іншим українцям не вдалося потрапити навіть до чільної двадцятки. Усього в гонці взяли участь 117 спортсменів.

Юніорський ЧС-2026. Індивідуальна гонка, юнаки

1. 🥇 Ріхардс Лозберс (Латвія, 2+0+1+0) 38:21.2

2. 🥈 Тарас Тарасюк (Україна, 0+2+0+0) +54.5

3. 🥉 Георгі Джорджов (Болгарія, 1+1+1+0) +3:23.9

...

26. Назарій Савонік (Україна, 0+2+1+2) +7:15.9

59. Ярослав Гаркуша (Україна, 2+0+1+1) +10:44.3

70. Костянтин Марценюк (Україна, 1+1+1+2) +12:49.5

Також сьогодні, 28 лютого, в Арбері відбудеться чоловіча індивідуальна гонка у віковій категорії U-21, в якій Україну також представлять четверо біатлоністів. Початок запланований на 15:20 за київським часом.

Раніше ми розповідали, де можна подивитися гонки цьогорічного головного молодіжного турніру з біатлону.