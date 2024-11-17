Троє українців забігли до вісімки найкращих у спринті на чемпіонаті Швеції

В Ідре в межах відкритого чемпіонату Швеції відбулася спринтерська гонка серед чоловіків, участь у якій взяли одразу 9 представників України.

Найкращим серед українців став Антон Дудченко, який з одним промахом на стрільбі стоячи посів 6-те місце. 7-й та 8-й підсумкові результати показали Богдан Борковський та Віталій Мандзин, а решта українців фінішували поза топ-15.

Перемогу в гонці з одним промахом здобув олімпійський чемпіон Себастьян Самуельссон. Срібна нагорода в ще одного шведа Єспера Неліна, а трійку призерів закрив естонець Рене Закхна.

Результати гонки:

1. Себастьян Самуельссон (0+1) 26:38.9

2. Єспер Нелін (1+1) +56.5

3. Рене Захкна (0+0) +59.6

…

6. Антон Дудченко (0+1) +2:24.6

7. Богдан Борковський (0+1) +2:25.4

8. Віталій Мандзин (0+2) +2:27.6

17. Денис Насико (1+1) +3:08.0

18. Артем Тищенко (0+2) +3:09.6

20. Тарас Лесюк (1+2) +3:14.3

22. Богдан Цимбал (0+2) +3:36.3

26. Руслан Ткаленко (1+2) +3:54.6

39. Сергій Супрун (1+3) +5:21.9

Зазначимо, що за підсумками гонок відкритого чемпіонату Швеції має визначитись склад збірної України на Кубок світу. Про це в інтерв'ю Чемпіону розповідала головна тренерка команди Надія Бєлова.

Напередодні в короткій індивідуальній гонці несподівану перемогу здобув 21-річний українець Віталій Мандзин.