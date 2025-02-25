Бєлова: Часу на підготовку до Олімпіади в нас практично немає

Головна тренерка чоловічої збірної України Надія Бєлова заявила, що в українських біатлоністів майже не залишилося часу на підготовку до Олімпійських ігор-2026, які відбудуться в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо.

Про це наставниця національної команди розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону, повну версію якого ви зможете прочитати вже завтра на нашому сайті.

Окрім того, Бєлова дала оцінку чемпіонату світу, який завершився напередодні.

"Результат далеко не стовідсотковий. Працювати ще багато над чим потрібно, немає меж досконалості: і над тією ж стрільбою, і над зростанням функціональної витривалості. Тим не менш, мені важко сказати, в яких відсотках, але я задоволена виступом команди.

Так, рівно за рік Олімпіада, якщо говорити окремо по кожному спортсмену – є над чим працювати, і роботи ще дуже-дуже багато. На жаль, тільки один сезон залишився. Навіть не сезон, рік календарний. Тож часу в нас практично немає", – сказала Бєлова.

Нагадаємо, що збірна України третій рік поспіль залишилася без медалей світової першості.

В останній дисципліні чемпіонату світу 2025 – масстарті, українські біатлоністки Юлія Джима та Христина Дмитренко не змогли забігти до чільної двадцятки. Дмитро Підручний та Віталій Мандзин завершили чоловічий масстарт на останніх місцях.