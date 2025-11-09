Тренер збірної Франції може залишити посаду з-за скандалу з Сімон

Тренер збірної Франції з біатлону Сіріл Бурде може залишити свою посаду з-за скандалу з Жульєю Сімон.

Про це повідомляє Ledauphine.com.

Кілька джерел повідомили виданню, що літні тренувальні збори пройшли не в найкращій атмосфері. Фактично, група вже розділена на дві частини, і тренери зі стрільби (Жан-Поль Джакіно та Патрік Фавр) працюють з різною частиною команди.

На фестивалі Loop One у Мюнхені різниця у згуртованості між чоловіками та жінками була разючою. Поки чоловіки сміялися разом і переривали інтерв'ю, щоб подивитися, як стріляють їхні товариші по команді, жінки трималися осторонь одна від одної.

Бурде прийшов до збірної в 2022-му. За цей час його робота отримала схвальні відгуки як у Франції, так і на міжнародному рівні.

Повідомляється, що йому було важко впоратися з тиском, тому фахівець розглядає можливість переїзду за кордон.

Відносно м'який вирок для Сімон ставить Бурде перед складними та неприємними рішеннями. 29-річна спортсменка не має права брати участь у першому етапі Кубку світу в Естерсунді, Швеція (початок 29 листопада). Однак француженка матиме право знову стартувати на наступних змаганнях у Хохфільцені, Австрія (початок 12 грудня).

Французька федерація лижного спорту (FFS), безсумнівно, зробить усе можливе, щоб залишити його на іншій посаді, але, враховуючи його вражаюче резюме, іноземні держави також можуть спробувати переконати його приєднатися до їхніх лав.

Нагадаємо, Крістіан Борель, адвокат біатлоністки Жульї Сімон, повідомив, що спортсменка не буде оскаржувати рішення дисциплінарного комітету Французької федерації лижного спорту. Її було відсторонено на шість місяців, п'ять з яких – умовно.