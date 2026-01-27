Тарасюк – про особливу мету на дорослий біатлон: Я давно про це мріяла

Тріумфаторка юніорського чемпіонату Європи Тетяна Тарасюк ексклюзивно в інтерв'ю Чемпіону розповіла, чи ставить перед собою цілі на наступний сезон у дорослому біатлоні.

Тарасюк нещодавно втілила одну зі своїх мрій, коли підійнялась на першу сходинку п'єдесталу разом зі своїм братом Тарасом за підсумками одиночної змішаної естафети на ЮЧЄ-2026.

Також талановита біатлоністка має ще одну спортивну мрію, яка стосується її родини.

"Жодних думок щодо цього не маю. Єдина моя мета перед сезоном була – потрапити з молодшим братом в одиночну естафету на ЮЧЄ, я давно про це мріяла. В дорослому біатлоні мрію пробігти на міжнародному рівні естафету з сестрою Іриною і завоювати разом медаль", – сказала Тарасюк.

Нагадаємо, що Тарасюк здобула також срібло масстарту-60 у рамках юніорського чемпіонату Європи у фінській Іматрі.

Відзначимо, що Тетяна відібралась у заявку жіночої збірної України з біатлону на дорослий чемпіонат Європи-2026. Змагання відбуватимуться із 28 січня по 1 лютого 2026 року у норвезькому Шушені.

Раніше повідомлялось, хто представлятиме чоловічу українську збірну на чемпіонаті Європи з біатлону.