Україна здобула золото юніорського ЧЄ-2026 у сингл-міксті

Український дует у складі Тетяни та Тараса Тарасюків здобув золоту медаль в одиночній змішаній естафеті на юніорському чемпіонаті Європи 2026 року.

Наші біатлоністи показали найкращу стрільбу в гонці, використавши п'ять додаткових патронів. Українці з перевагою у 3,3 секунди випередили представників Швейцарії, які завоювали срібло.

Зазначимо, що Тарас і Тетяна Тарасюки є братом і сестрою.

Юніорський чемпіонат Європи. Одиноча змішана естафета

1. Україна (0+5) 37.29,1

(0+5) 37.29,1 2. Швейцарія (0+9) +3,3

3. Латвія (1+11) +17,9

Додамо, що це друга медаль збірної України на юніорському Євро-2026 з біатлону та перша золота нагорода на турнірі.

Раніше українці фінішували третіми у змішаній естафеті та завоювали бронзову медаль. Призерами ЮЧС-2026 стали: Ксенія Приходько, Вікторія Хвостенко, Іван Стеблина та Олександр Біланенко.