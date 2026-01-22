Україна здобула золото юніорського ЧЄ-2026 у сингл-міксті
Український дует у складі Тетяни та Тараса Тарасюків здобув золоту медаль в одиночній змішаній естафеті на юніорському чемпіонаті Європи 2026 року.
Наші біатлоністи показали найкращу стрільбу в гонці, використавши п'ять додаткових патронів. Українці з перевагою у 3,3 секунди випередили представників Швейцарії, які завоювали срібло.
Зазначимо, що Тарас і Тетяна Тарасюки є братом і сестрою.
Юніорський чемпіонат Європи. Одиноча змішана естафета
- 1. Україна (0+5) 37.29,1
- 2. Швейцарія (0+9) +3,3
- 3. Латвія (1+11) +17,9
Додамо, що це друга медаль збірної України на юніорському Євро-2026 з біатлону та перша золота нагорода на турнірі.
Раніше українці фінішували третіми у змішаній естафеті та завоювали бронзову медаль. Призерами ЮЧС-2026 стали: Ксенія Приходько, Вікторія Хвостенко, Іван Стеблина та Олександр Біланенко.