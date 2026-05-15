Були проблеми з диханням: українська біатлоністка перенесла операцію

20-річна українська біатлоністка Тетяна Тарасюк перенесла операцію на носі через проблеми з диханням.

Про це спортсменка розповіла у коментарі ФБУ.

"Міжсезоння минає спокійно, стараюсь покращити здоров'я. Були проблеми з диханням, тому мала операцію на ніс. Після неї вже потрохи починаю тренуватись.

Часу на відпочинок і відновлення після тривалого сезону вдосталь, адже перший збір стартує аж 25 травня. Ми маємо фактично два місяці для власних справ. Мені цього вистачило. Хоча я нікуди не їздила відпочивати, після сезону відчуваю душевний спокій. Займаюсь улюбленими хобі та тим, на що не було часу під час сезону.

Не впевнена, наскільки сильно зміниться тренувальний процес, адже протягом останніх років ми виконували багато роботи. Мабуть, тепер буде можливість зробити підготовку більш різноманітною завдяки ресурсам національної команди", – сказала вона.