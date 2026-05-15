Були проблеми з диханням: українська біатлоністка перенесла операцію
20-річна українська біатлоністка Тетяна Тарасюк перенесла операцію на носі через проблеми з диханням.
Про це спортсменка розповіла у коментарі ФБУ.
"Міжсезоння минає спокійно, стараюсь покращити здоров'я. Були проблеми з диханням, тому мала операцію на ніс. Після неї вже потрохи починаю тренуватись.
Часу на відпочинок і відновлення після тривалого сезону вдосталь, адже перший збір стартує аж 25 травня. Ми маємо фактично два місяці для власних справ. Мені цього вистачило. Хоча я нікуди не їздила відпочивати, після сезону відчуваю душевний спокій. Займаюсь улюбленими хобі та тим, на що не було часу під час сезону.
Не впевнена, наскільки сильно зміниться тренувальний процес, адже протягом останніх років ми виконували багато роботи. Мабуть, тепер буде можливість зробити підготовку більш різноманітною завдяки ресурсам національної команди", – сказала вона.
Тарасюк, яка потрапила до команди А жіночої збірної України, поділилася очікуваннями від роботи з новим тренерським штабом під керівництвом Оксани Хвостенко.
"Очікування від роботи з новим тренерським штабом тільки позитивні. Старший тренер тепер Оксана Юріївна Хвостенко, під керівництвом якої я тренувалася останні два роки. Бачу великий прогрес, порівняно з тим часом, коли прийшла в команду. Загалом буду рада працювати з усіма тренерами. Хочу переймати новий досвід і розвиватися далі.
Головний висновок минулого сезону – все реально. Можна боротися на міжнародному рівні та гідно себе показувати. Важливо мати баланс у тренуваннях і не впадати в крайнощі", – підсумувала Тарасюк.
Тарасюк провела яскравий сезон у своїй юніорській кар'єрі. Українська біатлоністка виборювала нагороди на етапах юніорського Кубка IBU, здобула золото чемпіонату Європи серед юніорів в естафеті, стала призеркою юніорського чемпіонату світу та виграла Малий кришталевий глобус у спринтерському заліку.