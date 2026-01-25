Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Тарасюк – віцечемпіонка масстарту-60 юніорського чемпіонату Європи з біатлону

Софія Кулай — 25 січня 2026, 11:46
Тарасюк – віцечемпіонка масстарту-60 юніорського чемпіонату Європи з біатлону
Тетяна Тарасюк
Укрінформ

Тетяна Тарасюк принесла Україні чергову медаль юніорського чемпіонату Європи-2026 у фінській Іматрі.

Українська біатлоністка провела ідеальну гонку. Тарасюк вибила усі 20 мішеней та поступилась переможниці масстарту лише трьома секундами. Щоправда, тріумфаторка гонки із Латвії Естере Вольфа одного разу влучила у "молоко".

Бронзу змагань завоювала шведка, яка відстала від українки на понад як хвилину.

Непогану гонку видали Валерія Шейгас, Вікторія Хвостенко та Ірина Шевченко, які заїхали у двадцятку найкращих.

Юніорський чемпіонат Європи
Масстарт-60, юніорки

  • 1. Естере Вольфа (Латвія, 0+1+0+0) +27:00,6
  • 2. Тетяна Тарасюк (Україна, 0+0+0+0) +3,1
  • 3. Грета Ліндквіст Селдаль (Швеція, 0+1+1+0) +1:12,4
  • ...
  • 5. Валерія Шейгас (Україна, 0+2+1+0) +1:17,3
  • 11. Вікторія Хвостенко (1+0+1+1) +1:35,8
  • 16. Ірина Шевченко (0+0+1+1) +1:50,1
  • 24. Ксенія Приходько (1+0+1+4) +2:33,4
  • 35. Поліна Пуцко (1+2+1+2) +3:29,2
  • 40. Аліна Хміль (3+3+0+2) +3:48,8

Нагадаємо, що Тетяна Тарасюк у парі із братом Тарасом стали володарями золотих медалей юніорського ЧЄ-2026 в одиночній змішаній естафеті.

До слова, 25 січня на фінський сніг також вийдуть чоловіки. Юніори позмагаються за нагороди у масстарті-60. Україну у цьому старті представлять п'ять біатлоністів: Олександр Біланенко (14), Тарас Тарасюк (15), Іван Стеблина (30), Дмитро Крюков (31) та Захар Кикоть (42). Початок гонки – о 13:15 (за київським часом).

Читайте також :
Дві українки потрапили до квіткової церемонії спринту ЮЧЄ-2026
Тетяна Тарасюк

Тетяна Тарасюк

Україна здобула золото юніорського ЧЄ-2026 у сингл-міксті
Дві українки заїхали у десятку найкращих індивідуалки юніорського чемпіонату Європи з біатлону
Тарасюк і Приходько принесли Україні дві медалі спринту на юніорському Кубку IBU
Дві українки забігли в десятку найкращих спринту юніорського Кубку IBU
Три українки потрапили у топ-20 індивідуальної гонки на Юніорському кубку IBU

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік