Родинне дербі в біатлоні: гарячі "розбірки" Хмілів і Тарасюків на ЧУ-2026

Денис Шаховець — 25 березня 2026, 09:00
Фото Валентини Цербе
Одиночна змішана естафета в біатлоні – найкраща можливість позмагатися родинними дуетами! Формат гонки передбачає два учасники: брат із сестрою – і вже готова команда. Причому в українському біатлоні таких дуетів вистачає. Наприклад, на минулому чемпіонаті в одній гонці їх було одразу три.

На весняній першості України 2026 року сімейні "розбірки" влаштували Хмілі й Тарасюки. Волинський дует представляли брат та сестра – Михайло та Аліна Хміль. Тернопільщину – більш відома пара Тарас та Тетяна Тарасюки.

До речі, саме тернопільська пара здобула золото юніорського чемпіонату Європи 2026. Ми якось детально розповідали про цей пам'ятний тріумф.

Читайте також :
Фото У Копичинцях перервали сесію, сестра з мамою плакали від щастя. Як удома відреагували на "золото" чемпіонату Європи Тарасюків

Але гонка в межах української першості в Буковелі завершилась впевненою перемогою Хмілів. Тож в українському біатлоні, можливо, з'явилось ще одне по-спортивному запекле родинне дербі в одиночній змішаній естафеті. Конкуренція – це завжди прогрес.

"Хмільне" родинне біатлонне щастя

Спортивна сім'я Хмілів – з Івано-Франківщини, але виступають за Волинь. Схожість з Тарасюками ще й у тому, що батьки Аліни та Михайла також тренери. Щоправда, у Хмілів – з лижних гонок. До речі, в Тарасюків є ще старша сестра Ірина – також біатлоністка. Натомість у Хмілів родинного підсилення немає. Ще одна особливість – у Тарасюків на кілька років за брата старша сестра. У Хмілів навпаки – старшим за віком є брат.

Аліна та Михайло Хмілі
"Звісно, бажання виграти у чемпіонів Європи було дуже велике. Взагалі, для нас ця перемога була важливою, адже багато людей нас підтримує та вірять у нас. І хотілось відплатити їм хорошим результатом" – розповідає "Чемпіону" володарка золотої нагороди в одиночній естафеті – Аліна Хміль.

18-річна біатлоністка каже, що родинне протистояння у цій гонці мало свій позитивний підтекст.

"Ми багато жартувати, що це сімейні розбірки, ми всі дружимо між собою, тому ця естафета була на позитиві та жартах", – згадує Аліна.

Старший брат Михайло не вважає цю перемогу якимось великим досягненням. Але каже, що дуже хотіли здобути медаль.

"Знали, що є чотири сильних команди, тому налаштовувались на боротьбу. На першому етапі сестра передала естафету першою з невеликим відривом, по гонці Тарасюки були за нами, але поряд. Не хотілось віддавати їм перемогу. А на останньому етапі я вже побачив, що суперники далеко. Приїхали наші родичі та знайомі, які дуже сильно нас підтримували та вірили в нас. Тому старались не підвести", – ділиться враженнями 22-річний чемпіон України Михайло Хміль.
На перемогу відреагувала й Солотвинська селищна рада. В ДЮСШ працюють батьки Аліни та Михайла. Зауважимо, що йдеться про Солотвино Івано-Франківської, а не Закарпатської області.

"Наші спортсмени впевнено випередили своїх суперників із Тернопільщини більш ніж на хвилину – це потужний результат і справжня гордість! Солотвинська селищна рада щиро вітає тренерів-викладачів з лижних перегонів Тетяну та Михайла Хміль із перемогою їхніх дітей!" – йдеться у повідомленні на фейсбук сторінці органу місцевого самоврядування

Аліна мріє свого часу виступити з братом у дорослому біатлоні у цій дисципліні. Та називає естафетні пари, які їй найбільше імпонують у світовому біатлоні.

"Звісно, я думаю, це було б дуже круто: вийти на новий рівень, ще й разом з братом. Цього року дивилась всі гонки на етапах Кубку світу, мені подобаються такі дуети як Стурла Легрейд та Каролін Кноттен (Норвегія), Суві Мінкінен та Теро Сеппяля (Фінляндія) і також сімʼя Слетенмарк (Гренландія).

Дует Хмілів потужний, але Тарасюки мріють про реванш

Чемпіон Європи та срібний призер ЧУ в сингл-міксті Тарас Тарасюк розповідає, що з приводу сімейного протистояння жартували з Хмілями ще до гонки, а вже під час перегонів всі думки були лише про результат.

"Насправді припускав такий варіант, що вони можуть нас здолати, але не думав, що настільки без шансів, – програш Тарасюків Хмілям на фініші склав одну хвилину, – вони нас обійдуть.
Тарас також називає своїх світових кумирів у цій захопливій дисципліні:

"На мою думку, найсильнішою парою в сингл-міксті була б команда з Франції у складі Еріка Перо та Жюльї Сімон. Вони двоє дуже швидко, а головне, точно стріляють", – зазначив 17-річний Тарасюк.

Його сестра Тетяна каже, що очікувала навіть на потрійний родинний "батл" у цій естафеті

"З самого початку я думала, що сімейним дуетом будуть бігти ще й Стеблини, (Лілія та Іван), очікувала, що наші три команди будуть в основній боротьбі. Але коли побачила протоколи, то зрозуміла, що основне протистояння буде з Мішею та Аліною. "Тролитти" Хмілів з цього приводу не вийшло б навіть якби захотіли, бо вони були налаштовані серйозно, особливо, Міша.

Але загалом атмосфера між нами була весела, рада, що в них все вийшло. Вони обидва продемонстрували, що можуть збиратись на естафети, показали чудову роботу на трасі та вогневих рубежах, боролись дуже достойно. Впевнена, що в майбутньому ще не раз зіткнемося в сингл-міксті, і обов'язково зробимо реванш!

Загалом, у цьому є щось особливе, коли ти змагаєшся разом з родиною, це додає більше сил та впевненості", – каже Тетяна Тарасюк.

Зазначимо, що одиночна змішана естафета є однією з небагатьох дисциплін, що все ще не входить в олімпійську змагальну програму. Натомість вона присутня на чемпіонатах світу та етапах Кубку світу.

Найкращий результат України в сезоні 2025/26 – 5 місце на етапі Кубку світу в чеському Нове Место. Команду представляли Віталій Мандзин та Олена Городна. До речі, ще вчорашні юніори…

Нагадаємо, основна частина першості України стартує 26 березня класичною змішаною естафетою.

