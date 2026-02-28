Тарасюк – про срібло на ЮЧС-2026: Можу боротись і в інших дисциплінах
Український біатлоніст Тарас Тарасюк, який здобув срібну нагороду в індивідуальній гонці на юніорському чемпіонаті світу 2026, прокоментував свій успіх.
Про враження від гонки та очікування від подальших виступів 17-річний спортсмен розповів ексклюзивно для "Чемпіона".
"Насправді ставив собі за мету взяти медаль в особистій дисципліні гонці. Розумів, що шансів в мене найбільше в індивідуальній гонці, але дивлячись на сьогоднішній хід, то розумію, що можу боротись і в інших дисциплінах.
Фізично поки почуваюся добре. На рахунок двох промахів, то я не шкодую, тому що зробив все так як міг і могло б бути й гірше", – сказав Тарасюк.
Нагадаємо, раніше Тарасюк ділився з "Чемпіоном" емоціями після здобутої золотої медалі на чемпіонаті Європи.
Зазначимо, що Тарас Тарасюк виступає в категорії юнаки, в якій змагаються біатлоністи віком до 19 років.
Наступною гонкою юнаків у межах світової першості буде змішана естафета, яка відбудеться в понеділок, 2 березня. Початок запланований на 12:00 за київським часом.