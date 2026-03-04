Українка Тарасюк завоювала Малий кришталевий глобус Юніорського кубку IBU

Українська біатлоністка Тетяна Тарасюк стала володаркою Малого кришталевого глобусу Юніорського кубку IBU сезону2025/26 у заліку спринтів.

У середу, 4 березня, Тарасюк посіла 9 місце в спринті на юніорському чемпіонаті світу-2026 у німецькому Арбері, який також іде до заліку Юніорського кубку IBU.

Цього результату виявилося достатньо для того, щоби зберегти першу сходинку в заліку. Тарасюк на 6 балів випередила латвійку Естере Вольфу, яка і виграла спринт у Арбері. Ще дві українки, Вікторія Хвостенко та Ксенія Приходько, посіли в цьому заліку 6 і 8 місця відповідно.

Підсумковий залік Юніорського кубку IBU в спринті (жінки):

Попереднім представником України, який завойовував Малий кришталевий глобус на Юніорського кубку IBU, був Віталій Мандзин у 2024 році, коли він виявився найкращим у заліку масстартів-60.