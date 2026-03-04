Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Українка Тарасюк завоювала Малий кришталевий глобус Юніорського кубку IBU

Олег Дідух — 4 березня 2026, 17:04
Українка Тарасюк завоювала Малий кришталевий глобус Юніорського кубку IBU
Тетяна Тарасюк
Маріс Стіпраіс

Українська біатлоністка Тетяна Тарасюк стала володаркою Малого кришталевого глобусу Юніорського кубку IBU сезону2025/26 у заліку спринтів.

У середу, 4 березня, Тарасюк посіла 9 місце в спринті на юніорському чемпіонаті світу-2026 у німецькому Арбері, який також іде до заліку Юніорського кубку IBU.

Читайте також :
Фото У Копичинцях перервали сесію, сестра з мамою плакали від щастя. Як удома відреагували на "золото" чемпіонату Європи Тарасюків

Цього результату виявилося достатньо для того, щоби зберегти першу сходинку в заліку. Тарасюк на 6 балів випередила латвійку Естере Вольфу, яка і виграла спринт у Арбері. Ще дві українки, Вікторія Хвостенко та Ксенія Приходько, посіли в цьому заліку 6 і 8 місця відповідно.

Підсумковий залік Юніорського кубку IBU в спринті (жінки):

Попереднім представником України, який завойовував Малий кришталевий глобус на Юніорського кубку IBU, був Віталій Мандзин у 2024 році, коли він виявився найкращим у заліку масстартів-60.

Юніорський Кубок IBU Юніорський чемпіонат світу Тетяна Тарасюк

Тетяна Тарасюк

Меркушина-молодша зупинилася за крок від медалі ЮЧС-2026 у спринті
Франція виграла друге золото в естафетах на етапі Кубку IBU, Україна фінішувала шостою
Тарасюк – про особливу мету на дорослий біатлон: Я давно про це мріяла
Боялась дивитись на вогневий рубіж, – Тарасюк розповіла про хвилювання в одиночній змішаній естафеті ЮЧЄ
Тетяна Тарасюк: Відчуваю силу в тандемі з братом, ми зможемо знову завоювати золото

Останні новини