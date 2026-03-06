Українські біатлоністи не змогли фінішувати на високих місцях у масстарті на ЮЧС-2026

На юніорському чемпіонаті світу 2026 з біатлону, що проходить у німецькому Арбері, відбувся масстарт-60 серед хлопців дорослої вікової категорії.

Україну в ньому представляли два біатлоністи: Олександр Біланенко й Іван Стеблина. Їм не вдалося поборотися за високі місця.

Біланенко фінішував 46-м з вісьмома колами штрафу. Стеблина також показав погану стрільбу та з дев'ятьма хибами на вогневих рубежах став 57-м.

Перемогу здобув норвежець Емілі Калкенберг. У трійці найкращих також опинились естонець Якоб Кульбін і швед Філіп Ліндквіст-Флоттен.

Юніорський ЧС-2026 з біатлону. Масстарт-60, юніори

Емілі Калкенберг (Норвегія, 0+2+0+0) 31:15.4 Якоб Кульбін (Естонія, 1+2+0+0) +18.9 Філіп Ліндквіст-Флоттен (Швеція, 1+1+0+2) +23.6

...

46. Олександр Біланенко (Україна, 1+0+3+4) +4:15.1

57. Іван Стеблина (Україна, 3+2+3+1) +6:02.7

Також 6 березня відбудуться ще три гонки на ЮЧС-2026. Повний розклад турніру дивіться за посиланням.