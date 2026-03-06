Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Українські біатлоністи не змогли фінішувати на високих місцях у масстарті на ЮЧС-2026

Денис Іваненко — 6 березня 2026, 12:48
Українські біатлоністи не змогли фінішувати на високих місцях у масстарті на ЮЧС-2026
Олександр Біланенко
НОК України

На юніорському чемпіонаті світу 2026 з біатлону, що проходить у німецькому Арбері, відбувся масстарт-60 серед хлопців дорослої вікової категорії.

Україну в ньому представляли два біатлоністи: Олександр Біланенко й Іван Стеблина. Їм не вдалося поборотися за високі місця.

Біланенко фінішував 46-м з вісьмома колами штрафу. Стеблина також показав погану стрільбу та з дев'ятьма хибами на вогневих рубежах став 57-м.

Перемогу здобув норвежець Емілі Калкенберг. У трійці найкращих також опинились естонець Якоб Кульбін і швед Філіп Ліндквіст-Флоттен.

Юніорський ЧС-2026 з біатлону. Масстарт-60, юніори

  1. Емілі Калкенберг (Норвегія, 0+2+0+0) 31:15.4
  2. Якоб Кульбін (Естонія, 1+2+0+0) +18.9
  3. Філіп Ліндквіст-Флоттен (Швеція, 1+1+0+2) +23.6

...

  • 46. Олександр Біланенко (Україна, 1+0+3+4) +4:15.1
  • 57. Іван Стеблина (Україна, 3+2+3+1) +6:02.7

Також 6 березня відбудуться ще три гонки на ЮЧС-2026. Повний розклад турніру дивіться за посиланням.

Читайте також :
Українка Тарасюк завоювала Малий кришталевий глобус Юніорського кубку IBU
Юніорський чемпіонат світу Олександр Біланенко Іван Стеблина

Олександр Біланенко

Українець Біланенко з чотирма колами штрафу посів 35 місце у спринті на ЮЧС-2026
Біланенко заїхав до квіткової церемонії за підсумками спринту на ЮЧЄ-2026
Україна завоювала бронзу юніорського чемпіонату Європи з біатлону
Біланенко потрапив до чільної десятки масстарту юніорського Кубку IBU
Стеблина та Біланенко розділили шосте місце спринту юніорського Кубку IBU

Останні новини