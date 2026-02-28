Де дивитися юніорський чемпіонат світу 2026

У суботу, 28 лютого, в німецькому Арбері розпочнеться юніорський чемпіонат світу 2026 з біатлону.

Спортсмени змагатимуться за 18 комплектів нагород у двох вікових категоріях – U-21 (юніори та юніорки) та U-19 (юнаки та дівчата).

В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

Розклад юніорського чемпіонату світу 2026 з біатлону

Біатлоністи розіграють медалі в індивідуальних гонках, змішаних естафетах, спринтах, переслідуваннях, масстартах та класичних естафетах.

28.02.2026 | 11:30 | Індивідуальна гонка, 12.5 км, юнаки

28.02.2026 | 15:30 | Індивідуальна гонка, 15 км, юніори

01.03.2026 | 11:30 | Індивідуальна гонка, 10 км, дівчата

01.03.2026 | 15:30 | Індивідуальна гонка, 12.5 км, юніорки

02.03.2026 | 12:00 | Змішана естафета, 4х2 км, юнаки та дівчата

02.03.2026 | 15:45 | Змішана естафета, юніори

03.03.2026 | 11:30 | Спринт, 7.5 км, юнаки

03.03.2026 | 15:30 | Спринт, 10 км, юніори

04.03.2026 | 11:30 | Спринт, 6 км, дівчата

04.03.2026 | 15:30 | Спринт, 7.5 км, юніорки

06.03.2026 | 11:30 | Мас-старт-60, 12 км, юніори

06.03.2026 | 12:30 | Мас-старт-60, 9 км, юніорки

06.03.2026 | 15:40 | Мас-старт-60, 12 км, юнаки

06.03.2026 | 16:40 | Мас-старт-60, 9 км, дівчата

07.03.2026 | 12:00 | Естафета, 3х7.5 км, юнаки

07.03.2026 | 15:30 | Естафета, 4х7.5 км, юніори

08.03.2026 | 11:30 | Естафета, 3х6 км, дівчата

08.03.2026 | 15:30 | Естафета, 4х6 км, юніорки

Нагадаємо, Україну на юніорській планетарній першості представлять 19 атлетів. Повний склад команд "Чемпіону" повідомив тренер-консультант В'ячеслав Деркач.

Додамо, що на юніорському чемпіонаті світу 2025 у шведському Естерсунді збірна України здобула одну бронзову медаль, яку в масстарті виборола Олександра Меркушина.