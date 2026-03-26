Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Всьому свій час: Меркушина – про амбіції на Кубку світу

Сергій Шаховець — 26 березня 2026, 15:28
Олександра Меркушина
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Українська біатлоністка Олександра Меркушина розповіла про цілі, які ставить у Кубку світу з біатлону.

Про це 21-річна спортсменка розповіла Суспільне Спорт.

Після дебютного виступу на Олімпійських іграх Меркушина вирушила на юнацький чемпіонат світу 2026, а не на етап Кубку світу. Проте біатлоністка не шкодує про цей вибір.

"Всьому свій час. Думаю, коли ти молода, краще виграти "золото" на юніорському чемпіонаті світу й не втратити цю нагоду, все ж мати ці медалі, тому що це дає тобі певний статус у біатлоні. Питають: а хто це? Чемпіонка світу серед юніорів. А якщо виступаєш суто на Кубку світу, тебе спитають, хто ти. 14 місце на Кубку світу?

Наче непогано, але воно не так красиво звучить, як "золото". Але всьому свій час. Спочатку треба юніорський вік пройти, поборотися за медалі, а потім вже боротися за найвищі позиції на Кубку світу", – сказала Меркушина.

Нагадаємо, що на ЮЧС-2026 Меркушина-молодша виграла "золото" у масстарті та срібну медаль в індивідуальній гонці. У складі української команди Олександра також здобула "бронзу" в дівочій естафеті.

На етапі в Голменколлені Меркушина посіла 14 місце в спринтерській гонці, показавши найкращий результат на рівні Кубку світу.

