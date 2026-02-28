Українські юніори провалили індивідуальну гонку на ЮЧС-2026

У німецькому Арбері в межах юніорського чемпіонату світу 2026 з біатлону відбулася чоловіча індивідуальна гонка у віковій категорії U-21.

Жодному з українців не вдалося потрапити до топ-40. Найкращим у складі нашої збірної став Олександр Біланенко, який з шістьма штрафними хвилинами посів 41 місце.

Натомість Іван Стеблина, Дмитро Крюков та Андрій Мороз мали ще більші проблеми на вогневих рубежах і продемонстрували результати за межами топ-60.

Юніорський ЧС-2026. Індивідуальна гонка, юніори

1. 🥇 Філіп Ліндквіст-Флоттен (Швеція, 0+0+0+0) 49:44,0

2. 🥈 Лео Карльє (Франція, 0+0+1+0) +46,7

3. 🥉 Якоб Кульбін (Естонія, 2+1+1+1) +2:16,6

...

41. Олександр Біланенко (Україна, 2+3+1+0) +8:54,5

62. Іван Стеблина (Україна, 1+3+1+3) +11:29,7

73. Дмитро Крюков (Україна, 4+0+2+1) +13:27,1

74. Андрій Мороз (Україна, 3+1+2+1) +13:27,5

Нагадаємо, раніше у віковій категорії U-19 українець Тарас Тарасюк став віцечемпіоном світу в індивідуальній гонці. Завтра, 1 березня, в перші гонки на планетарній першості проведуть дівчата.