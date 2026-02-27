Від Меркушиної чекають олімпійської ейфорії: прев’ю юніорського чемпіонату світу 2026

Біатлон гучно відшумів на Олімпійських іграх 2026, до початку березня ще й пауза в етапах Кубку світу. У цей час традиційно за медалі поборються юні біатлоністи, які за декілька років мають скласти основу дорослого біатлону.

Юнацький чемпіонат світу зазвичай проходить саме під таким прицілом. Один з яскравих прикладів – Ерік Перро. Згадуються ніби недавні виступи талановитого француза на юніорській першості, а сьогодні, у віці 24 років, він вже очолює дорослий загальний залік Кубку світу.

Українці їдуть на чемпіонат світу точно не статистами. У минулому сезоні мали одну нагороду, але було кілька місць біля п'єдесталу.

Кожен, звісно не зможе боротись за найвищі результати, але чимало представників біатлонної молоді за рік по-спортивному змужніли та набрались досвіду. Це й додає оптимізму

В Арбері – аномальна весна

Вперше з 2008 року чемпіонат прийматиме Німеччина, він відбудеться в Арбері, де зазвичай проходять змагання кубку IBU. Нагадаємо, основні німецькі локації це все ж таки Обергоф та Рупольдинг. Щодо погоди на час проведення змагань, то були певні побоювання через аномально теплий циклон в Європі.

"Ми коли їхали в Арбер через Чехію то місцями температура сягала +15, і майже таким самим був прогноз на дати чемпіонату. Але зараз прогноз покращився, вдень буде в межах +5. Але проблем зі снігом не повинно бути, є і штучний і натуральний. Німці в цьому плані майстри, підготувались на рівні. Тому проблем через тепло не повинно бути. Профіль траси дещо специфічний, адже одразу ж після старту йде підйом мерів на 200. Треба дуже добре розім'ятись перед гонкою аби не "закислитись" вже на її початку", – розповів в коментарі "Чемпіону" В'ячеслав Деркач, який перебуває з командою в якості тренера-консультанта.

Україну на світовому форумі представлять 19 атлетів у категорії юніорки, юніорки, хлопці та дівчата. Головні тренери – Олександр Кравченко (юніори, хлопці), Оксана Хвостенко (юніорки, дівчата).

В українській команді – брат та сестра Тарас та Тетяна Тарасюк, які здобули золото на юніорському чемпіонаті Європи в одиночній змішаній естафеті. Цієї дисципліни, щоправда, на чемпіонаті світу не буде. До речі, в якості одного з тренерів до Арбера приїхав і Василь Тарасюк – їхній батько. Можливо, це морально допоможе.

Одна з фавориток всієї першості, а не лише української команди – Олександра Меркушина. Біатлоністка залишила по собі приємні враження на Олімпіаді-2026, де взяла участь в п'яти перегонах. В індивідуальній гонці фінішувала 17-ю і провела майже зразковий етап в естафеті. Для Меркушиної-молодшої це буде остання юніорська першість.

Олена Городна та Богдан Борковський, які стартували ще на минулорічному ЮЧС і були дуже близькими до нагород, вже поза юніорським складом і виступають за дорослу національну команду.

"Головне, що всі здорові та в хорошому бойовому настрої. Загалом, якщо порівнювати з минулими сезонами, то команда зараз виглядає сильнішою. В підтвердження цьому і здобутки на юнацькому чемпіонаті Європи та етапах інших міжнародних стартах. В цьому плані дещо краща ситуація в юніорок, але ми віримо в кожного. Взагалі, дуже багато буде залежати від стрільби, якщо вона буде на рівні, то й місця будуть відповідно високі. Дуже хочеться, щоб Олександра Меркушина зберегла той запал та ейфорію, які вона продемонструвала на першому етапі естафети на Олімпіаді. Хоча розуміємо, що в неї й накопичилася втома. Думаю, з акліматизацією після високогірного Антгольца проблем не повинно бути, можливо, в перші дні змагань буде важкувато, але це все ж таки не підйом в гори, а навпаки" – зазначив В'ячеслав Деркач.

За словами біатлонного функціонера, Олександра Меркушина після ЮЧС поїде до норвезького Лілегаммера, де буде відновлюватись та готуватись до останніх змагань сезону – чемпіонату України.

Погоду можуть зробити юні олімпійці

Загалом, гучних імен на ЮЧС вистачатиме. Прізвища мало що скажуть, але чимало команд мають в складі більше чи менше потужних юних атлетів. Причому, це стосується не лише провідних біатлонних країн.

Lamer Winkel

Латвійка Естере Волфа на Олімпіаді посіла 16 місце у спринті, а потім ще й 11 в переслідуванні! Має великий досвід, як для юнацького віку, виступів на етапах Кубку світу. Її земляк Ріхардс Лозберс в 16 років вже має сім стартів на Кубку світу та участь в Олімпіаді. Причому, в Антгольці хлопець не загубився — 32-ге місце у спринті.

Гжегож Галіца з Польщі цього сезону виступає виключно на дорослому рівні. На Олімпіаді показав свій найкращий результат — 33-тє місце в індивідуальній гонці. А на минулому ЮЧС допоміг команді здобути бронзу в естафеті.

Інка Гамалайнен з Фінляндії на Олімпіаді виступила в змішаній естафеті, команда посіла високе як для себе 6 місце. Хорват Матія Легович є чотириразовим переможцем Кубка IBU серед юніорів, а естонець Якоб Кулбін здобув золото в юнацькому спринті у 2022.

Склади Норвегії, Франції, Німеччини традиційно сильні та рівні.

Програма та розклад змагань

В програмі чемпіонату чимало дисциплін, де можна проявити себе. До класичного набору входять індивідуальна гонка та спринт. Масстарт, нагадаємо, відбувається в дещо іншому форматі. Гонка переслідування відсутня. А естафети мають дещо скорочені варіанти.

28.02.2026 | 11:30 | Індивідуальна гонка, 12.5 км, юнаки

28.02.2026 | 15:30 | Індивідуальна гонка, 15 км, юніори

01.03.2026 | 11:30 | Індивідуальна гонка, 10 км, дівчата

01.03.2026 | 15:30 | Індивідуальна гонка, 12.5 км, юніорки

02.03.2026 | 12:00 | Змішана естафета, 4х2 км, юнаки та дівчата

02.03.2026 | 15:45 | Змішана естафета, юніори

03.03.2026 | 11:30 | Спринт, 7.5 км, юнаки

03.03.2026 | 15:30 | Спринт, 10 км, юніори

04.03.2026 | 11:30 | Спринт, 6 км, дівчата

04.03.2026 | 15:30 | Спринт, 7.5 км, юніорки

06.03.2026 | 11:30 | Мас-старт-60, 12 км, юніори

06.03.2026 | 12:30 | Мас-старт-60, 9 км, юніорки

06.03.2026 | 15:40 | Мас-старт-60, 12 км, юнаки

06.03.2026 | 16:40 | Мас-старт-60, 9 км, дівчата

07.03.2026 | 12:00 | Естафета, 3х7.5 км, юнаки

07.03.2026 | 15:30 | Естафета, 4х7.5 км, юніори

08.03.2026 | 11:30 | Естафета, 3х6 км, дівчата

08.03.2026 | 15:30 | Естафета, 4х6 км, юніорки

Гонки юніорського чемпіонату світу покаже "Суспільне Спорт". Натомість "Чемпіон" триматиме руку на пульсі юнацького чемпіонату світу й забезпечить вас гарячими новинами з теплого Арбера.