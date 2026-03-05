Україна визначилась зі стартлистом на чоловічу індивідуальну гонку в Контіолахті
Тренерський штаб збірної України з біатлону обрав стартлист спортсменів для участі в чоловічій індивідуальній гонці на сьомому етапі Кубку світу у фінському Контіолахті.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Першим з українців на трасу вийде лідер Дмитро Підручний, який отримав 19-й стартовий номер. Згодом у боротьбу вступлять Віталій Мандзин під 28-м номером, Артем Тищенко із 57-м, Богдан Борковський із 59-м та Богдан Цимбал, який закриватиме заявку команди під 85-м номером.
Склад України на чоловічу індивідуалку
- 19. Дмитро Підручний
- 28. Віталій Мандзин
- 57. Артем Тищенко
- 59. Богдан Борковський
- 85. Богдан Цимбал
Нагадаємо, напередодні сьомий етап у Контіолахті відкрила жіноча індивідуальна гонка, де тріумфувала шведка Ельвіра Еберг. Серед українок найвище місце посіла Христина Дмитренко із 34-м результатом.
Також зауважимо, що малий кришталевий глобус у заліку індивідуальних гонок в межах Кубку світу дістався француженці Лу Жанмонно.