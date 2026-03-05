Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Україна визначилась зі стартлистом на чоловічу індивідуальну гонку в Контіолахті

Микола Літвінов — 5 березня 2026, 21:12
Україна визначилась зі стартлистом на чоловічу індивідуальну гонку в Контіолахті
Дмитро Підручний
НОК України

Тренерський штаб збірної України з біатлону обрав стартлист спортсменів для участі в чоловічій індивідуальній гонці на сьомому етапі Кубку світу у фінському Контіолахті.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Першим з українців на трасу вийде лідер Дмитро Підручний, який отримав 19-й стартовий номер. Згодом у боротьбу вступлять Віталій Мандзин під 28-м номером, Артем Тищенко із 57-м, Богдан Борковський із 59-м та Богдан Цимбал, який закриватиме заявку команди під 85-м номером.

Склад України на чоловічу індивідуалку

  • 19. Дмитро Підручний
  • 28. Віталій Мандзин
  • 57. Артем Тищенко
  • 59. Богдан Борковський
  • 85. Богдан Цимбал

Нагадаємо, напередодні сьомий етап у Контіолахті відкрила жіноча індивідуальна гонка, де тріумфувала шведка Ельвіра Еберг. Серед українок найвище місце посіла Христина Дмитренко із 34-м результатом.

Читайте також :
Контіолахті. Жіноча індивідуальна гонка. Як це було

Також зауважимо, що малий кришталевий глобус у заліку індивідуальних гонок в межах Кубку світу дістався француженці Лу Жанмонно.

Читайте також :
Біатлон у сезоні 2025/26: календар гонок Кубку світу та Олімпійських ігор
Контіолахті Кубок світу з біатлону

Кубок світу з біатлону

Француженка Жанмонно виграла малий кришталевий глобус у заліку індивідуальних гонок в межах Кубку світу
Ельвіра Еберг виграла індивідуальну гонку в Контіолахті, Дмитренко – 34-та
Контіолахті. Жіноча індивідуальна гонка. Як це було
Фінське "похмілля" після олімпійського "застілля". Прев’ю етапу Кубку світу в Контіолахті
Біатлон у сезоні 2025/26: календар гонок Кубку світу та Олімпійських ігор

Останні новини