Француженка Жанмонно виграла малий кришталевий глобус у заліку індивідуальних гонок в межах Кубку світу

У четвер, 5 березня, у фінському Контіолахті відбулася заключна жіноча індивідуальна гонка в межах Кубку світу з біатлону сезону-2025/26, яка визначила володарку малого кришталевого глобуса у цьому заліку.

Так, перше місце посіла француженка Лу Жанмонно, яка за підсумком всіх гонок набрала 136 очок, випередивши на 2 бали шведку Анну Магнуссон.

Найкращою серед українок у заліку індивідуалок стала Христина Дмитренко, яка посіла 37-ме місце (27 очок).

Залік індивідуальних гонок Кубку світу з біатлону (жінки)

1. Лу Жанмонно (Франція) – 136

2. Анна Магнуссон (Швеція) – 134

3. Ельвіра Еберг (Швеція) – 127

4. Ханна Еберг (Швеція) – 125

5. Доротея Вірер (Італія) – 106

...

37. Христина Дмитренко (Україна) – 27

67. Юлія Джима (Україна) – 9

77. Валерія Дмитренко (Україна) – 2

Завтра, 6 березня, в Контіолахті відбудеться чоловіча індивідуальна гонка. Початок запланований на 18:10 за київським часом. З результатами жіночої індивідуалки можна ознайомитися ТУТ.