Вірер хоче здобути професію, пов'язану з нічними клубами

Легендарна Доротея Вірер сказала, що хотіла б освоїти професію діджея.

Слова колишньої біатлоністки для подкасту "Extrarunde" цитує Sport.de.

"Я хочу стати діджеєм", – заявила вона. Однак, поки що Доро не знайшла багато часу для практики.

Також Вірер додала, що має пропозицію від спортивного каналу.

" Тепер я маю вирішити, чи готова я трохи попрацювати для телебачення", – додала італійка.

Крім того, Доротея також працює на італійській митниці у спортивній групі, є консультантом постачальника спорядження для бігових лиж "Sportful" та вже дев'ять років має власну колекцію лиж "Doro Style", якій вона продовжуватиме приділяти час у майбутньому.

Взявши участь у чотирьох Олімпіадах, італійка здобула чотири олімпійські медалі (одну срібну та три бронзові, з них одна бронза – в особистому заліку).

Двічі, у 2019 та 2020 роках, Вірер ставала володаркою Великого кришталевого глобуса.

Раніше повідомлялося, що тепер вона розвиватиме власний бренд із накладок для шиї.