Скандальна героїня Олімпіади-2026 розповіла, скільки ще триватиме її кар’єра

Зіркова французька біатлоністка Жулья Сімон заявила, що не впевнена в тому, чи продовжуватиме кар'єру до домашніх Олімпійських ігор 2030 року.

Слова спортсменки наводить Le Dauphine.

"Чотири роки – це довгий термін. Чи залишиться в мене мотивація? Я не продовжуватиму, якщо моя мотивація не буде стовідсотковою. Я залишуся ще на рік, можливо, на два. Потім побачимо", – заявила біатлоністка.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2026 Сімон завоювала три золоті нагороди – в індивідуальній гонці, класичній і змішаний естафетах. Сумарно вона заробила за ці успіхи майже 300 тисяч євро.

Ігри 2030 року відбудуться у французьких Альпах, Жулії на той момент буде вже 33 роки. Сімон – 10-разова чемпіонка світу та володарка Кубку світу 2023 року.