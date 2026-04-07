Зіркова Вірер зізналася, що її найбільше вразило перед завершенням кар'єри

Легендарна Доротея Вірер рада, що завершила кар'єру на домашній Олімпіаді. Італійка визнала, що для неї честю було завершити свою останню гонку з Францискою Пройс та мати підтримку від багатьох людей навколо.

Слова Доротеї цитує Sport.de.

"Для мене важливим був увесь комплект: можливість змагатися в останніх гонках і пережити їх вдома з родиною та друзями. На такому особливому заході, та ще й разом з Франці (Пройс). Це було так круто. Я навіть не думала про результати та медалі, а радше про моменти з уболівальниками. Стільки представників з інших країн підтримували мене; це було набагато цінніше, ніж результат", – сказала вона.

Вірер також зізналася, що могла піти на пенсію в 2024-му, але рада, що не наважилася на такий крок.

" Озираючись назад, я рада, що продовжила і мала такий чудовий кінець. Якби я зупинилася у 2024 році, я б не пішла з таким гарним настроєм. Можливо, я б не насолоджувалася біатлоном так сильно, як зараз".

Взявши участь у чотирьох Олімпіадах, італійка здобула лише чотири олімпійські медалі (одну срібну та три бронзові, з них одна бронза – в особистому заліку).

Двічі, у 2019 та 2020 роках, Вірер ставала володаркою Великого кришталевого глобуса.

Раніше повідомлялося, що тепер вона розвиватиме власний бренд із накладок для шиї.