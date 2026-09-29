Сенсаційна Ясенич, дубль Мандзина, камбек Тищенка. Підсумки ЛЧУ-2026

Чемпіонат України 2026 з біатлону на лижоролерах завершився на Львівщині і загалом залишив непоганий післясмак. На літніх трасах засяяли нові зірки, атлети потішили вболівальників сенсаціями, було місце драмі та розчаруванням, не підвела погода. Загалом, це класика, яка й не дає зникнути емоціям, сподіванням та очікуванням кращого. На нинішній час це вже непогано.

Яка область виборола титул найбіатлоннішої, хто з атлетів став відкриттям першості, а хто розчарував? Підсумовуємо ЛЧУ-2026, який традиційно відгримів на Львівщині. Регіон, схоже, перебирає на себе ще й звання літньої, а може, з часом і зимової столиці біатлону! А не лишень кави.

Спринт: Вікторія юної Ясенич, закарпатська бронза Борковського

Відкривали програму національної першості спринти – гонка з двома вогневими рубежами. І вже з перших стартів увімкнувся режим сенсаційності.

У чоловіків несподіванкою можна вважати срібло, а не золото, лідера головної збірної Віталія Мандзина. Біатлоніст із Тернопільщини на фініші програв майже 12 секунд Богдану Цимбалу з Сумщини.

Обидва мали по одній хибі, але швидкісні показники виявились кращими в атлета, який в останні сезони не мав стабільного місця в основі збірної.

До речі, в прев'ю до чемпіонату ми прогнозували, що саме Цимбал та Тищенко можуть нав'язати боротьбу за медалі ЛЧУ-2026. Адже непогано виглядали на інших літніх стартах.

Бронза дісталася Богдану Борковському, який вже представляє не рідну Сумщину, а Закарпаття!

Золото Цимбала, мабуть, найбільша несподіванка чоловічого спринту! Так само, як і не потрапляння до чільної шістки найтитулованішого збірника – Дмитра Підручного. Важливим був і показник досвідченого Антона Дудченка – без жодного кола штрафу він лише четвертий. Тут вже питання фізичної готовності, але попереду ще є час.

Федерація біатлону України

У жінок все було ще більш драматично. Тут всі, скоріш за все, чекали золота від новоспеченої зірки Олександри Меркушиної. Але шлях до п'єдесталу їй сенсаційно загородила 19-річна, до цього майже невідома на широкий загал, Вікторія Ясенич!

Все вирішила стрільба, в юної галичанки вона була ідеальною, а знана майстерка Меркушина схибила аж тричі. Знаючи про її вміння стріляти дуже швидко, вона за цим показником одна з кращих в світі, здалося, що Меркушина-молодша вдалася до тренувальних експериментів в умовах змагань. Але пізніше біатлоністка пояснила, що звикає до нового діоптра на гвинтівці, а це дійсно потребує часу.

Ідеально в цій гонці стріляла Тетяна Тарасюк з Тернопільщини, але швидкості вже колишній юніорці забракло – 4-та позиція на фініші, хоча й кожен такий старт і є тим кроком, який дає можливість по спортивному подорослішати. У будь-якому разі, конкретно до цих стартів ніхто з учасників не підводиться.

Бронзу виборола Дарина Чалик з Чернігівщини.

Представниці першої команди Христина Дмитренко та Олена Городна завершили гонку в топ-6. Юлія Джима, як і передбачалось, на чемпіонаті не з'явилась.

Масстарт: львівська драма, золоте повернення Мандзина

Не міг Віталій Мандзин піти без перемоги з цього чемпіонату – не зрозуміли б. Тому в масстарті головна зірка першості все виправив згідно свого статусу.

Віталій Мандзин Федерація біатлону України

У гонці з чотирма вогневими рубежами двох хиб було достатньо, щоб випередити переслідувачів! Срібло для Київської області виборов Артем Тищенко, якого вкотре рятує якісна стрільба. Бронза в Антона Дудченка, представника Тернопільщини, який також мав один неточний постріл. Але на трасі Антон все ще важкуватий. Знову гонка не пішла в Підручного. Досвідчений біатлоніст занадто часто хибив як для масстарту – і знову прикре 7-ме місце.

У жінок ледь знову не створила великого дива юна, але вже знана, Ясенич. Вона до останнього претендувала на друге золото чемпіонату, але програла боротьбу більш досвідченій землячці Олені Городній – відстала лише на 1.8 секунди.

Плюс від цієї драми здобула Львівщина – дві представниці з медалями, давно такого не знав вітчизняний біатлон. Справжні левиці!

Бронза також з відтінком сенсаційності – її володаркою стала Аліна Хміль з Волині. Близькою до нагороди була Анастасія Меркушина, але провалила останню стрільбу. Її молодша сестра Олександра фінішувала сьомою – все ті ж проблеми на вогневих рубежах.

Христина Дмитренко не стартувала, поїхала додому навідати сестру Валерію, яка мала перенести операцію.

Висновки щодо особистих гонок – цілком втішні. З точки зору вболівання – була інтрига, на п'єдесталах були нові обличчя, що ще потрібно. Можливо, десь не вистачало більш щільної боротьби, контакту, але такі речі запланувати неможливо. Та й спортсмени точно цим не переймаються. Не змогли вистрелити імениті "старожили". Передусім це стосується Підручного та Меркушиної-старшої. Але знову ж таки – літня першість це пролог до зимових перегонів. Головне, аби там в них справи йшли ліпше.

Федерація біатлону України

Сінгл-мікст: хто ж як не Тарасюки

На одиночну змішану естафету команди виставили практично резервні склади. А так хотілось "батлу"... Лишень уявіть – Борковський – Меркушина (Закарпаття), Підручний-Тарасюк (Тернопільська) Цимбал-Пуцко (Сумська)... Лідери традиційно не біжать повну змагальну програму.

В битві пар перемогу прогнозовано здобув юний сімейний дует Тетяни та Тараса Тарасюків із Тернопільщини. Це їхня дисципліна, вони в ній перемагали і на міжнародному рівні. І ця гонка була хорошою репетицією. Аліна Хміль і Кирило Кульчицький з Волині вибороли срібло.

Бронза в представників Київщини – Надії Бєлкіної та Артема Тищенка. Це легенди на фоні своїх суперників у цій гонці. Львівщина, до речі, в сінглі представлена не була. Шкода, адже область мала шанс на перемогу в медальному заліку.

Медальний залік: Львівщина пише історію, але програє битву

Поява Львівщини в числі претендентів на командний успіх – це вже неабиякий прорив. Три нагороди для регіону здобули Вікторія Ясенич та Олена Городна. І саме ця команда захопила лідерство в неофіційному медальному заліку після особистих гонок. Три нагороди, за рахунок чоловіків, мала і Тернопільщина, але у львів'ян була перевага за рахунок більшої кількості золотих. Тож все мало вирішитись в одиночній змішаній естафеті, де теоретично перевагу була в Тернопільщини, яка має більш збалансований склад. Задачу ще й полегшувала відсутність Львівщини в стартовому протоколі. Переможний дует Тарасюків затягнув Тернопільщину на перше загальнокомандне місце – 2 золота, 1 срібло, 1 бронза.

А тепер переходимо до наших вже традиційних номінацій за підсумками національної першості.

Сенсація чемпіонату

Тут поза конкуренцією Вікторія Ясенич. Її вікторія в спринті та срібло в масстарті – цього ніхто не очікував сто відсотків! Сподіваємось це неабияк надихне спортсменку на подальші звершення, і такі результати вже не будуть сприйматись як сенсація.

Снайпери чемпіонату

Антон Дудченко, Артем Тищенко, Тетяна Тарасюк. Ці атлети завжди славились снайперськими якостями. Потрібна ще швидкість. Тут більше сподівань саме на Тетяну адже вона лише входить в дорослий біатлон.

Медалісти чемпіонату

Вікторія Ясенич тріумфально та автоматично потрапляє і до цієї номінації – має золото та срібло. Такі ж показники у Віталія Мандзина.

Розчарування чемпіонату

Відсутність на п'єдесталі Дмитра Підручного та Христини Дмитренко в особистих дисциплінах.

Курйоз чемпіонату

Одиночна змішана естафета, а точніше – дата її проведення. У старт-листі до цієї гонки була вказана дата 28 вересня, а фактично її проводили 29-го. Буває, щось, можливо, наплутали.

Команда чемпіонату

Тут все просто – цю номінацію віддаємо команді, яка перемогла в єдиній командній гонці – змішаній естафеті. А в сінгл-міксті найсильнішою були Тарасюки – Тетяна і Тарас.

Інтрига чемпіонату

Боротьба Львівщини проти Тернопільщини за перемогу в медальному заліку! З цієї боротьби, на жаль, випали північні регіони. Але своє вони ще точно надолужать і інтриги, віримо, буде ще більше!

Після чемпіонату біатлоністи роз'їжджаються по чергових тренувальних зборах. Остання підготовка, перехід на сніг і вже в листопаді старт міжнародного зимового сезону!

А наприкінці грудня представники українського біатлону знову зберуться в Україні – розіграти медалі вже на снігу. І це трапиться вже дуже скоро…