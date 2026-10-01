У кожного спортсмена буде свій шанс: Семенов оцінив готовність українських біатлоністів до нового сезону

Головний тренер чоловічої команди А збірної України з біатлону Сергій Семенов розраховує на Артема Тищенка та Богдана Цимбала на міжнародних стартах, хоча вони готуються у складі команди Б.

Про це наставник розповів в інтерв'ю Biathlonnews, підбиваючи підсумки чемпіонату України з літнього біатлону, який завершився 29 вересня в Яворові.

"Ми не забуваємо про Тищенка та Цимбала, які готуються у команді Б. Ці досвідчені спортсмени продемонстрували свій рівень. Під час сезону розраховую на них на міжнародних стартах. Кожен спортсмен отримає свій шанс і все залежить від них", – зазначив Семенов.

Тренер також відзначив прогрес Віталія Мандзина, який поступово звикає до нового приклада на гвинтівці. Серед молодих біатлоністів наставник виокремив Тараса Тарасюка.

"Поки що його кондиції не відповідають рівню команди А, але Тарас рухається у правильному напрямку. У цього спортсмена хороший потенціал на майбутнє", – наголосив тренер.

За словами Семенова, чемпіонат України був для команди контрольним стартом без зайвого тиску. Результати спортсменів оцінювали з урахуванням роботи на попередньому зборі та навантажень, які по-різному вплинули на їхню форму.

Наставник наголосив, що змагання минули без травм і хвороб, а біатлоністи вмотивовані прогресувати. Перед завершальною частиною міжсезоння команда проведе функціональне тестування, за результатами якого тренерський штаб скоригує індивідуальні плани підготовки.

Зазначимо, що 29 вересня у Яворові Львівської області завершився літній чемпіонату України 2026 року. У заключній гонці Тарас і Тетяна Тарасюки виграли сингл-мікст.

Раніше повідомлялось, що ФБУ має проблеми з фінансуванням. Через це Міжнародний союз біатлоністів (IBU) профінансує тренувальний збір національної команди України.

Новий сезон Кубку світу стартує 26 листопада. Перший етап відбудеться у фінському Контіолахті.