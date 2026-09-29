IBU профінансує тренувальний збір України

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) профінансує тренувальний збір національної команди України.

Про це повідомляє Biathlonnews.

За їхньою інформацією, в тренувальний збір команди А в німецькому Обергофі, який розпочнеться 4 жовтня, було внесено корективи через проблеми з фінансуванням.

Проведення збору оплатить IBU, проте організація профінансує поїздку лише 15 членів команди (сюди входять не лише спортсмени, а й персонал). Таким чином, частина команди А збірної України не зможе взяти участь у зборі в Обергофі. Вони в цей час тренуватимуться в Сянках.

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