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IBU профінансує тренувальний збір України

Олег Дідух — 29 вересня 2026, 16:10
IBU профінансує тренувальний збір України

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) профінансує тренувальний збір національної команди України.

Про це повідомляє Biathlonnews.

За їхньою інформацією, в тренувальний збір команди А в німецькому Обергофі, який розпочнеться 4 жовтня, було внесено корективи через проблеми з фінансуванням.

Проведення збору оплатить IBU, проте організація профінансує поїздку лише 15 членів команди (сюди входять не лише спортсмени, а й персонал). Таким чином, частина команди А збірної України не зможе взяти участь у зборі в Обергофі. Вони в цей час тренуватимуться в Сянках.

Нагадаємо, 29 вересня у Яворові Львівської області завершився літній чемпіонату України 2026 року. У заключній гонці Тарас і Тетяна Тарасюки виграли сингл-мікст.

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